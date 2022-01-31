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Як швидко і просто очистити кальмара: мінімум зусиль (відео)

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Понеділок 31 січня 2022 11:20
Як швидко і просто очистити кальмара: мінімум зусиль (відео) Фото: Як швидко почистити кальмари (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Як швидко очистити кальмари - питання, що цікавить багатьох господинь.

Корисним лайфхаком для очищення цих морепродуктів поділилася фуд-блогер і фахівець по харчуванню Дар'я Дорошкевич в Instagram.

Як вибрати кальмари

"Дуже важливо - яких кальмарів ви купуєте. Є такі, як на відео, рожево-сірого кольору, і білі. Білі не раджу: з двох сторін плівка, яку обов'язково треба знімати, а знімається ця плівка набагато важче і більш незручно. До того ж кальмари на відео ще й дешевші", - розповіла Дарина.

Як очистити кальмари

Насамперед - знайдіть око і зробіть розріз під ним, там ви знайдете дзьоб. Його потрібно обов'язково видалити. Потім залийте кальмари окропом. Щупальця очистити легко - просто проведіть по ним пальцями. Від окропу кальмар чиститься легко. Також дістаньте хорду, це показано на відео.

Для довідки

Кальмари - це чистий білок без жиру. Він набагато корисніше, ніж курячі грудки та дуже дієтичний. Також в кальмарах багато йоду. Обов'язково включайте їх в раціон.

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