Как быстро почистить шампиньоны перед приготовлением: простые способы

Как быстро почистить грибы

Обычно кулинары все-таки очищают грибы от грязи.

В частности, если грибы обсыпать мукой и после этого протереть их с помощью бумажного полотенца или салфетки, вместе с мукой удалится вся грязь, прилипший к грибам.

Также даже если на шампиньонах останется мука, это никак не повлияет на их вкус при обжарке.

Кроме того, чистить покупные и лесные грибы можно ножом, щеточкой или мочалкой. В зависимости от величины, зрелости гриба и блюда, которое вы хотите из него приготовить, можно применять разные варианты чистки.

Как быстро почистить шампиньоны перед приготовлением (freepik)

Если шампиньоны нужны для жарки, тушения или любого другого процесса, что предполагает термическую обработку, то следует придерживаться таких правил:

Нельзя замачивать грибы в воде. Шампиньон как губка способен впитывать жидкость и это негативно влияет на вкус и запах грибов;

Подрезать ножки как тепличным, так и лесным грибам нужно обязательно. Тепличным во время сбора не ножки срезают, а просто отрывают от грибницы, поэтому на них остается земля или мицелий. Лесные срезают, но потом складывают в ведро, чтобы продолжить сбор, из-за чего на срез попадает грязь, впитываясь в ножку;

Потемневшие или поврежденные места следует срезать. Небольшое пятнышко на ножке можно аккуратно отрезать ножом;

"Юбочку" вокруг ножки, которая есть у некоторых видов, можно оставить. Она съедобна и не вредна, повара обычно удаляют ее из эстетических соображений.

Добавим, что перед заморозкой грибы нужно промыть и высушить. Замороженные шампиньоны можно жарить или использовать при готовке супа и тушеного мяса.

Если грибы нужно засушить, то перед процессом их мыть не надо. Все потому, что перед приготовлением их обязательно нужно будет подержать в воде, тогда пыль и смоется. Кроме того, если предварительно ополоснуть грибы, то сохнуть они будут очень долго.