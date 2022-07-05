Як швидко почистити печериці перед приготуванням: прості способи

Господині часто сумніваються, чи потрібно чистити печериці перед тим, як приготувати з них щось. Річ у тому, що ці гриби вирощують в теплицях та перевіряють їх якість перед відправкою на продаж, тому вони виглядають чистими і свіжими.
Через це виникає спокуса ніяк не обробляти гриби перед приготуванням, а просто нарізати і відправити на сковороду.
Які способи допоможуть швидко почистити гри - читайте нижче.
Зазвичай кулінари все-таки очищають гриби від бруду.
Зокрема, якщо обсипати гриби борошном і після цього протерти їх за допомогою паперового рушника або серветки, разом із борошном видалиться весь бруд, що прилип до грибів.
Також навіть якщо на печерицях залишиться борошно, це ніяк не вплине на їхній смак при обсмажуванні.
Окрім того, чистити покупні і лісові гриби можна ножем, щіточкою або мочалкою. В залежності від величини, зрілості гриба і страви, яку ви хочете з нього приготувати, можна застосовувати різні варіанти чищення.
Якщо печериці потрібні для смаження, тушкування або будь-якого іншого процесу, що передбачає термічну обробку, то варто дотримуватись таких правил:
Додамо, що перед заморожуванням гриби потрібно промити і висушити. Заморожені печериці можна смажити або використовувати при готуванні супу і тушкованого м’яса.
Якщо гриби потрібно засушити, то перед процесом їх мити не треба. Все тому, що перед приготуванням їх обов’язково потрібно буде потримати у воді, тоді пил і змиється. Крім того, якщо попередньо обполоснути гриби, то сохнути вони будуть дуже довго.
Раніше грибників попереджали про небезпеку, яка може коштувати здоров'я чи навіть життя.
Також ми називали гриби, які категорично не можна маринувати.