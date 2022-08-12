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Як швидко почистити раковину і позбутися від жахливого запаху

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П'ятниця 12 серпня 2022 12:13
Як швидко почистити раковину і позбутися від жахливого запаху Фото: названі кращі способи з очищення раковини (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато людей стикаються з поширеною проблемою на кухні - забитою раковиною з жахливим запахом каналізації.

Експерти розповіли, як швидко і ефективно вирішити це питання, пише Express.

У кухонній раковині може бути більше мікробів, ніж в унітазі - до 17 000 бактерій на кожен квадратний сантиметр. Експерт Максін Дуайер показала глядачам BBC, як вони можуть по-справжньому очистити свою кухонну раковину і позбутися від будь-яких жахливих запахів.

Ситечко для раковини може виглядати чистим зверху, але під ним буде величезна кількість бруду. Вологі і темні зливні отвори - ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Як очистити раковину

Для очищення раковини використовуйте спеціальний засіб для цього, а потім протріть губкою. Нанесіть на щітку миючий засіб і прокрутіть її з ним в отворі раковини.

Як швидко почистити раковину і позбутися від жахливого запахуЯк очистити раковину від бруду (express.co.uk)

Якщо вам потрібно очистити і дезодорувати глибше, засипте чашку харчової соди в зливний отвір, а потім дві чашки оцту. Через 15 хвилин змийте окропом з чайника. Ваша раковина більше не буде жахливо пахнути!

Читайте також, навіщо класти в слив кухонної раковини кульки з фольги.

Також повідомлялося, про трьох супертрюків, щоб відчистити посуд від застарілого нагару.

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