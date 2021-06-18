Лайфхак для водителей: как быстро охладить машину в жару без кондиционера

Как летом охладить салон автомобиля?

Так, без кондиционера снизить температуру в автомобиле трудно, но возможно. Для начала нужно открыть все двери и окна. Это позволит свежему воздуху быстро проникнуть в салон автомобиля.

Кроме того, если этот способ не помогает, то стоит попробовать открыть только оную переднюю и одну заднюю дверку. Важно открывать по диагонали друг от друга. Также можно попробовать с одной из них сделать несколько движений из стороны в сторону.

После этого рекомендуется завести автомобиль и запустить вентилятор внутри салона. Но, если в автомобиле есть кондиционер, его можно включить. Главное не возвращать поток холодного воздуха на нагретое лобовое стекло. Это может вызвать появление трещины от перепада температуры.

Также охладить лобовое стекло можно с помощью стеклоомывателя. Это поможет снизить температуру в салоне и поток воздуха из воздуховода будет прохладнее.

Как жара в автомобиле влияет на водителя?

Известно, что высокая температура в салоне автомобиля влияет на способность водителя управлять транспортным средством. Это может привести к нарушению концентрации внимания и ранее приходит усталость. Кроме того, разогретый пластик может выделять не самые полезные для организма вещества. Стоит не начинать движение, когда машина похожа на мобильную сауну.

Летом в закрытых автомобилях уже через час-полтора температура достигает 60 градусов.