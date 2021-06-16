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В Киеве в разы взлетит цена на парковку: сколько заплатят владельцы авто

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Киев, Среда 16 июня 2021 15:52
В Киеве в разы взлетит цена на парковку: сколько заплатят владельцы авто Фото: в Киеве подорожает парковка (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве планируют повысить стоимость парковки автомобилей.

На сайте КГГА опубликовали проект решения, который касается услуг, предоставляемых "Киевтранспарксервисом".

Отмечается, что действующие в столице тарифы не менялись последние 12 лет. Об этом сообщил замглавы КГГА Константин Усов. По его мнению, высокие тарифы смогут разгрузить Киев.

"Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудованием, энергоносителями и оплатой труда", - сказал Усов.

Сколько придется платить за парковку

Проектом распоряжения предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях - не более чем 25 грн в час. В спальных районах планируют оставить стоимость парковки без изменений - в размере 5 грн/час.

По словам Усова, в выходные дни и праздничные, а также ночью - парковка будет бесплатной.

Абонементы на парковку

Вместе с этим предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Согласно проектом распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа по конкретному части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент - 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре - 50%.

В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Усов также отметил, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

Напомним, что сейчас в центре Киева за час парковки берут по 10 гривен, а в прилегающих районах — по 7 гривен.

Как мы ранее писали, в Киеве показали электромобили украинского производства.

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