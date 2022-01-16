Как быстро и без ножа почистить рыбу от чешуи: этот лайфхак облегчит вам жизнь

Технология очистки:

Сначала целую рыбу положите в раковину. Затем обдайте ее кипятком.

Снимите чешую руками или другими средствами. Она размякнет и будет очень легко сдвигаться сама.

Как известно, любая рыба имеет жирные кислоты Омега - 3, которые просто необходимы нашему организму для полноценной работы сердца, чистых сосудов, активного мозга.

Организм, насыщенный омегой, никогда не подвергнется депрессии, нервному срыву или болезням. Омеги-3 больше всего содержится в красной рыбе, в частности ею богаты лосось и семга. Также жирная сельдь или скумбрия также отлично подойдут.

Кроме того, употреблять около 30 граммов любой рыбы нужно всем, у кого есть проблемы с артериальной гипертонией.