Як швидко і без ножа почистити рибу від луски: цей лайфхак полегшить вам життя

Технологія очищення:

Спочатку цілу рибу покладіть в раковину. Потім обдайте її кип'ятком.

Зніміть луску руками або іншими засобами. Вона розм'якне і буде дуже легко зсовуватись сама.

Як відомо, будь-яка риба має жирні кислоти Омега - 3, які просто необхідні нашому організму для повноцінної роботи серця, чистих судин, активного мозку.

Організм, насичений омегою, ніколи не піддасться депресії, нервовому зриву чи хворобам. Омеги - 3 найбільше міститься у червоній рибі, зокрема нею багаті лосось та сьомга. Також жирний оселедець чи скумбрія також відмінно підійдуть.

Окрім того, вживати близько 30 грамів будь-якої риби потрібно всім, у кого є проблеми з артеріальною гіпертонією.