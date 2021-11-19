Как быстро и легко оформить субсидию: пошаговый алгоритм действий

Какие доходы учитываются при назначении субсидии

Для оформления субсидии на отопительный сезон, учитываются доходы за первый и второй квартал текущего года.

Для оформления субсидии на неотопительный сезон – за третий и четвертый квартал.

На что дадут субсидию

Компенсация выделяется на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого топлива, и сжиженного газа.

Также можно получить субсидию на взносы за установку, обслуживание и замену счетчиков, за услугу по поставке и распределению газа, поставке и распределению электричества, поставке тепла и горячей воды, централизованному водоснабжению, вывод мусора и за услуги по управление многоквартирным домом.

Какие нужны документы для оформления субсидии

Заявление о назначении и предоставлении субсидии

Декларацию о доходах и расходах

Договор аренды жилья (для арендованных квартир)

Справку о доходах, если нет данных в налоговой или пенсионном фонде

Документы, которые подтверждают информацию о том, что не все прописанные проживают в указанном помещении

Справку из центра занятости (при отсутствии работы)

Как подать документы

Оформить заявку можно онлайн и для этого понадобится цифровая электронная подпись, идентификация в BankID и скан-копии всех документов.

Подать документы можно лично – в ближайшем управлении социальной защиты.

Кто не сможет получить субсидию

Владельцы квартир, общая площадь которых превышает 130 кв. метров.

Владельцы домов, общая площадь которых превышает 230 кв. метров (исключение – детские дома семейного типа, приемные семьи, многодетные семьи и семьи с тремя детьми и более)

Украинцы, которые за последние 12 месяцев совершили покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

Собственники более одного жилья или дома. При этом собственность на временно оккупированных территориях не учитывается (в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской областях)

Имеются депозиты в банках, на которых находится более 100 тысяч гривен

В собственности есть автомобиль до пяти лет выпуска или более одной машины в семье до 15 лет выпуска (мопеды и прицепы не учитываются)