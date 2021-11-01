На какую субсидию можно рассчитывать в отопительный сезон: в Минсоцполитики назвали суммы

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен. Ожидается, что субсидии смогут получить до 3 млн семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра социальной политики Виталий Музыченко, которого цитирует пресс-служба Министерства .

В то же время Музыченко отметил, что в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тысяч гривен.

По словам его словам, сейчас субсидия назначена для более 2,5 миллионов домохозяйств, из них автоматически - почти 2 миллионам.

"Это сопоставимая цифра по сравнению с прошлым годом. Но заявления от людей продолжают поступать и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около 3 миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра", - сказал он.

Музыченко заявил, что в госбюджете 2021 года достаточно средств на выплату субсидий в этом году, а также для проведения первых платежей в начале следующего года.

"Верховная рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которым увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен. Более 3 млрд гривен из этих средств пойдет на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года, пока будут разрабатываться порядки финансирования социальных программ, утверждаться справки и сметы на 2022 год", - сказал Музыченко.

Он также отметил, что в 12 млрд гривен также учтена потребность для увеличения на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг в регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений.