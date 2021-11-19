Як швидко і легко оформити субсидію: покроковий алгоритм дій

В Україні на субсидію має право будь-яка сім'я, у якої витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% сукупного доходу. Оформляється субсидія на одного з членів сім'ї, але будуть враховуватися доходи всіх, хто зареєстрований за вказаною адресою.
Субсидію можуть оформити орендарі житла на підставі договору, але в такій ситуації субсидія буде нараховуватися тільки за місцем фактичного проживання.
Як правильно і швидко оформити субсидію – читайте нижче.
Для оформлення субсидії на опалювальний сезон, враховуються доходи за перший і другий квартал поточного року.
Для оформлення субсидії на неопалювальний сезон – за третій і четвертий квартал.
Компенсація виділяється на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого палива, та скрапленого газу.
Також можна отримати субсидію на внески за встановлення, обслуговування та заміну лічильників, за послугу з постачання та розподілу газу, постачання та розподілу електрики, постачання тепла та гарячої води, централізованого водопостачання, виведення сміття та за послуги з управління багатоквартирним будинком.
Оформити заявку можна онлайн і для цього знадобиться цифровий електронний підпис, ідентифікація в BankID і скан-копії всіх документів.
Подати документи можна особисто - в найближчому управлінні соціального захисту.
Власники квартир, загальна площа яких перевищує 130 кв.метрів.
Власники будинків, загальна площа яких перевищує 230 кв. метрів (виняток - дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, багатодітні сім'ї та сім'ї з трьома дітьми та більше)
Українці, які за останні 12 місяців здійснили покупку на суму понад 50 тисяч гривень.
Власники більше одного житла або будинку. При цьому власність на тимчасово окупованих територіях не враховується (в Криму, Севастополі, Донецькій і Луганській областях)
Є депозити в банках, на яких знаходиться понад 100 тисяч гривень
У власності є автомобіль до п'яти років випуску або більше однієї машини в сім'ї до 15 років випуску (мопеди та причепи не враховуються)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID.
А також розповідали про те, що Кабмін дозволив надавати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні гроші.