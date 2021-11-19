Як швидко і легко оформити субсидію: покроковий алгоритм дій

Які доходи враховуються при призначенні субсидії

Для оформлення субсидії на опалювальний сезон, враховуються доходи за перший і другий квартал поточного року.

Для оформлення субсидії на неопалювальний сезон – за третій і четвертий квартал.

На що дадуть субсидію

Компенсація виділяється на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого палива, та скрапленого газу.

Також можна отримати субсидію на внески за встановлення, обслуговування та заміну лічильників, за послугу з постачання та розподілу газу, постачання та розподілу електрики, постачання тепла та гарячої води, централізованого водопостачання, виведення сміття та за послуги з управління багатоквартирним будинком.

Які потрібні документи для оформлення субсидії

Заява про призначення та надання субсидії

Декларацію про доходи та витрати

Договір оренди житла (для орендованих квартир)

Довідку про доходи, якщо немає даних у податковій або пенсійному фонді

Документи, які підтверджують інформацію про те, що не всі прописані проживають у зазначеному приміщенні

Довідку з центру зайнятості (за відсутності роботи)

Як подати документи

Оформити заявку можна онлайн і для цього знадобиться цифровий електронний підпис, ідентифікація в BankID і скан-копії всіх документів.

Подати документи можна особисто - в найближчому управлінні соціального захисту.

Хто не зможе отримати субсидію

Власники квартир, загальна площа яких перевищує 130 кв.метрів.

Власники будинків, загальна площа яких перевищує 230 кв. метрів (виняток - дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, багатодітні сім'ї та сім'ї з трьома дітьми та більше)

Українці, які за останні 12 місяців здійснили покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

Власники більше одного житла або будинку. При цьому власність на тимчасово окупованих територіях не враховується (в Криму, Севастополі, Донецькій і Луганській областях)

Є депозити в банках, на яких знаходиться понад 100 тисяч гривень

У власності є автомобіль до п'яти років випуску або більше однієї машини в сім'ї до 15 років випуску (мопеди та причепи не враховуються)