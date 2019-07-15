Як швидше навчити дітей розмовляти: Комаровський дав корисні поради

Фото: Доктор Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський назвав 7 "вивертів" для прискорення розвитку дитячого спілкування

Євген Комаровський дав поради батькам, як можна швидше навчити дітей розмовляти. Відомий педіатр виклав їх у 7 простих, але дієвих рекомендаціях. На своїй сторінці в Instagram лікар вищої категорії навів витяги з лекцій від "The Piri-piri Lexion".

Доктор Комаровський, який раніше розповів про безпечне використання кондиціонера при маленьких дітей, торкнувся питання розвитку дитячого спілкування.

1. Описуйте всі

Розповідайте, де ви, що робите і куди йдете, що бачите. Розповідайте про те, що вам і дитині цікаво.

2. Задавайте питання

Навіть якщо дитина ще не може відповісти - задавайте питання. Робіть правильну інтонацію, щоб дитина розуміла, що це питання.

3. Розповідайте історії

Уявіть якийсь предмет або об'єкт і розкажіть про нього все, що знаєте.

Ілюстративне фото: pixabay.com

4. Будьте позитивні

Спілкування і розмова - це не тільки опис або пояснення чогось. Зробіть розмову веселою і позитивною.

5. Виключіть дитячу розмову

Діти з раннього віку розуміють набагато більше, ніж ми думаємо. Тому не варто сильно спрощувати мову. Говоріть простими словами, але як із дорослою людиною.

6. Жестикулюйте

Невербальне спілкування також означає багато чого для того, щоб дитина вас розуміла.

7. Зупиніться і слухайте

Дайте дитині можливість повторити або відповісти.

7 порад для прискорення розвитку дитячого спілкування (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

Також ми писали про те, що доктор Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високій температурі у дітей.