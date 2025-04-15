Буженина на Великдень: рецепт соковитої й ароматної страви, щоб усі просили добавку

Що вам знадобиться:

Свиняча шия (або ошийок) - 1,5 кг

Часник - 6-8 зубчиків

Сіль - 1,5 ст. ложки

Чорний мелений перець - 1 ч. ложка

Паприка копчена або звичайна - 1 ч. ложка

Сухі трави (розмарин, чебрець, орегано) - за вашим смаком

Гірчиця - 2 ст. ложки

Олія - 2 ст. ложки

Як готувати буженину по-домашньому

Підготовка м'яса

Помийте шматок м'яса, обсушіть паперовим рушником. Зробіть ножем невеликі надрізи й вставте в них очищені зубчики часнику.

Маринад:

Змішайте сіль, перець, паприку, трави, гірчицю й олію. Добре натріть м’ясо цією сумішшю, обгорніть у плівку або покладіть у пакет і залиште маринуватись мінімум на 6 годин, а краще - на ніч.

Запікання:

Розігрійте духовку до 180 градусів

Загорніть м'ясо у фольгу (матова сторона назовні), покладіть у форму або на деко.

Запікайте 1,5-2 години (орієнтуйтесь на вагу: 1 кг - 1 година).

За 20 хвилин до кінця зніміть фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Важливе:

Після приготування дайте м'ясу "відпочити" 15-20 хвилин, тоді воно буде соковитішим.

Поради, щоб вийшло ідеально: