Буженина на Великдень: рецепт соковитої й ароматної страви, щоб усі просили добавку

Що на Великдень готує кожна господиня разом із паскою та крашанками? Звісно, домашню буженину - ароматну, соковиту, з хрусткою скоринкою. Але щоб м’ясо вийшло саме таким, потрібно знати кілька хитрощів.
Як приготувати смачну та соковиту буженину на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Підготовка м'яса
Помийте шматок м'яса, обсушіть паперовим рушником. Зробіть ножем невеликі надрізи й вставте в них очищені зубчики часнику.
Маринад:
Змішайте сіль, перець, паприку, трави, гірчицю й олію. Добре натріть м’ясо цією сумішшю, обгорніть у плівку або покладіть у пакет і залиште маринуватись мінімум на 6 годин, а краще - на ніч.
Запікання:
Розігрійте духовку до 180 градусів
Загорніть м'ясо у фольгу (матова сторона назовні), покладіть у форму або на деко.
Запікайте 1,5-2 години (орієнтуйтесь на вагу: 1 кг - 1 година).
За 20 хвилин до кінця зніміть фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Важливе:
Після приготування дайте м'ясу "відпочити" 15-20 хвилин, тоді воно буде соковитішим.