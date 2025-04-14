"Волохата" дубайська паска з начинкою: як готувати головний тренд Великодня 2025

Паска дубайська "волохата" або як її ще називають, паска з "волоссям янгола" - це новий тренд у кулінарії 2025 року. Не встигли ми отямитися від волохатого шоколаду, у соцмережах посипалися рецепти "волохатої" паски з начинкою.

Як готувати дубайську "волохату" паску і що можна додати для начинки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

Для опари:

200 мл теплого молока

30 г свіжих дріжджів

150 г цукру

2 ст. ложки борошна (з основної маси)

Для тіста:

2 яйця

40 г какао

550 г борошна

60 г м'якого вершкового масла

Для начинки:

Катаїфі

Вершкове масло

Фісташкова паста

Як готувати дубайську "волохату" паску на Великдень

Зробіть опару з молока, дріжджів, цукру та борошна. Все дуже добре вимішайте до однорідності. Накрийте та дайте постояти 15-20 хвилин.

Далі робимо тісто: збиваємо яйця, додаємо какао та борошно. Додаємо опару і замішуємо тісто. Коли тісто буде готове, додаємо вершкове масло і ще раз вимішуємо.

Тісто накриваємо і даємо йому підійти - на це піде 1-1,5 години. Обминаємо тісто і розкладаємо по формочках. Наповніть форму наполовину. Закриваємо плівкою і рушником і залишаємо ще на 30 хвилин.

Після цього ставимо у розігріту духовку до 180 градусів та випікаємо паски 30-40 хвилин. Коли паски будуть готові - витягаємо та даємо їм вистигнути.

Робимо начинку. Розігріваємо вершкове масло на сковорідці, додаємо туди тісто катаїфі (прісне тісто у вигляді тонких ниток). Обсмажуємо його і змішуємо з пастою з фісташок.

Вирізаємо з паски серцевину та ложкою обережно накладаємо туди суміш катаїфі та фісташкової пасти. Закриваємо верхівкою та робимо глазур, зверху можна посипати подрібненими фісташками.

Як варіант, замість тіста катаїфі та фісташкової пасти, можна купити пачку турецької халви "волосся янгола" (пішманіє). Принцип такий самий - паску зверху надрізаємо, робимо всередині "ямку". Щільно накладаємо всередину пішманіє. Накриваємо верхівкою від паски, прикрашаємо глазур'ю.

І ще один рецепт:

Як приготувати паску з катаїфі

Для тіста:

Молоко - 200 мл

Дріжджі сухі - 7 г (або 25 г свіжих)

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 1 ст. ложка

Яйця - 2 шт. + 1 жовток

Вершкове масло - 100 г

Борошно - 450-500 г

Дрібка солі

Для катаїфі та начинки:

Катаїфі (тонка локшина) - 150 г

Масло - 50 г

Горіхи (фундук, мигдаль або волоські) - 100 г

Мед - 2 ст. ложки

Кориця - 0,5 ч. ложка (за бажанням)

Крок 1. Замішуємо тісто

Підігрійте молоко до теплого стану, додайте дріжджі та 1 ч. ложки цукру. Дайте постояти 10-15 хвилин, поки почне пінитися.

В окремій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і сіллю. Додайте дріжджову суміш, розтоплене вершкове масло, поступово всипайте борошно.

Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години.

Крок 2. Готуємо начинку з катаїфі

Катаїфі злегка порвіть руками. Обсмажте на вершковому маслі до золотистості (3-5 хв). Додайте мед, подрібнені горіхи, корицю - перемішайте.

Крок 3. Формуємо паски

Розділіть тісто на 2-3 частини (залежить від розміру форми). Кожну частину розкачайте, викладіть у центр начинку з катаїфі, згорніть рулетом або сформуйте коло, щоб начинка була всередині. Зверху - ще шар катаїфі, для хрусткої "волохатої" шапки.

Викладіть у форми, дайте постояти ще 30 хвилин.

Крок 4. Випікаємо

Випікайте при 170 градусах приблизно 35-45 хвилин (залежно від розміру форми). Якщо верх швидко рум’яниться - накрийте фольгою.

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