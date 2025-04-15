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Буженина на Пасху: рецепт сочного и ароматного блюда, чтобы все просили добавку

Как приготовить сочную буженину на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Что на Пасху готовит каждая хозяйка вместе с паской и пасхальными яйцами? Конечно, домашнюю буженину - ароматную, сочную, с хрустящей корочкой. Но чтобы мясо получилось именно таким, нужно знать несколько хитростей.

Как приготовить вкусную и сочную буженину на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

  • Свиная шея (или ошеек) - 1,5 кг
  • Чеснок - 6-8 зубчиков
  • Соль - 1,5 ст. ложки
  • Черный молотый перец - 1 ч. ложка
  • Паприка копченая или обычная - 1 ч. ложка
  • Сухие травы (розмарин, тимьян, орегано) - по вашему вкусу
  • Горчица - 2 ст. ложки
  • Масло - 2 ст. ложки

Как готовить буженину по-домашнему

Подготовка мяса

Помойте кусок мяса, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте ножом небольшие надрезы и вставьте в них очищенные зубчики чеснока.

Маринад:

Смешайте соль, перец, паприку, травы, горчицу и масло. Хорошо натрите мясо этой смесью, оберните в пленку или положите в пакет и оставьте мариноваться минимум на 6 часов, а лучше - на ночь.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов

Заверните мясо в фольгу (матовая сторона наружу), положите в форму или на противень.

Запекайте 1,5-2 часа (ориентируйтесь на вес: 1 кг - 1 час).

За 20 минут до конца снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Важное:

После приготовления дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут, тогда оно будет более сочным.

Советы, чтобы получилось идеально:

  • Мясо должно быть комнатной температуры перед запеканием - не кладите прямо из холодильника.
  • Копченая паприка добавляет "тот самый" праздничный аромат.
  • Если хотите более нежный вкус - замените горчицу на медово-горчичную глазурь.
  • Готовите в рукаве? Тоже вкусно, но не будет той корочки - для нее лучше фольга и открытое запекание в конце.

 

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РецептыМясоПасха