Буженина на Пасху: рецепт сочного и ароматного блюда, чтобы все просили добавку

Что на Пасху готовит каждая хозяйка вместе с паской и пасхальными яйцами? Конечно, домашнюю буженину - ароматную, сочную, с хрустящей корочкой. Но чтобы мясо получилось именно таким, нужно знать несколько хитростей.
Как приготовить вкусную и сочную буженину на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Подготовка мяса
Помойте кусок мяса, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте ножом небольшие надрезы и вставьте в них очищенные зубчики чеснока.
Маринад:
Смешайте соль, перец, паприку, травы, горчицу и масло. Хорошо натрите мясо этой смесью, оберните в пленку или положите в пакет и оставьте мариноваться минимум на 6 часов, а лучше - на ночь.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180 градусов
Заверните мясо в фольгу (матовая сторона наружу), положите в форму или на противень.
Запекайте 1,5-2 часа (ориентируйтесь на вес: 1 кг - 1 час).
За 20 минут до конца снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
Важное:
После приготовления дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут, тогда оно будет более сочным.