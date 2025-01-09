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Був розміром з курку: вчені знайшли залишки найдавнішого динозавра Північної півкулі

Четвер 09 січня 2025 21:40
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Був розміром з курку: вчені знайшли залишки найдавнішого динозавра Північної півкулі Яким був найдавніший динозавр Північної півкулі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Нещодавно вчені відкрили новий вид динозаврів. Наразі це найдавніший динозавр Північної Америки та найдавніший екваторіальний динозавр у світі.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science.

Динозавр ахвайтум Ahvaytum bahndooiveche був вперше знайдений в місцевості, яка зараз відома як штат Вайомінг. Колись це місце знаходилося поблизу екватора на суперконтиненті Лавразія. Проте згодом континент розпався на Північну Америку, Європу та Азію - це відбулося між 66 і 30 мільйонами років тому.

Хоча залишки були знайдені ще у 2013 році, Дейву Лавлейсу, науковому співробітнику Геологічного музею Університету Вісконсіна, та його команді знадобилися роки, щоб визначити вид та вік динозавра.

Знайшовши лише частини ніг динозавра, вчені зіштовхнулися з нелегким завданням. Втім дослідники з'ясували не лише те, як давно жила істота, а й те, що це невідомий раніше вид.

Також вчені встановили, що це, ймовірно, дуже ранній родич завроподів - групи, з якої згодом розвинулися вегетаріанські гіганти, такі як патаготитан.

Був розміром з курку: вчені знайшли залишки найдавнішого динозавра Північної півкулі

Скелет патаготитана в Американському музеї природної історії (фото: wikipedia.org, User D. Benjamin Miller)

Ахвайтум, з іншого боку, не був таким велетнем. "Він був розміром з курку, але з дуже довгим хвостом", - описав новий вид Лавлейс.

Наразі ще не було знайдено скам'янілостей інших частин тіла ахвайтума, які б допомогли дізнатися більше про зовнішні ознаки цього виду. Але науковий ілюстратор Габріель Угето створив графічне зображення ахвайтума за результатами досліджень вчених.

Був розміром з курку: вчені знайшли залишки найдавнішого динозавра Північної півкулі

Допис Габріеля Угето (скриншот / x.com/SerpenIllus)

Назва динозавру походить від терміну з мови шошонів та означає "давній" - і вказує на те, наскільки древньою є ця істота.

За підрахунками вчених, вважається, що динозавр жив 230 мільйонів років тому - дослідники змогли з'ясувати вік завдяки радіоізотопному датуванню порід у місці, де були знайдені скам'янілості ахвайтума.

Цей динозавр розміром з курку насправді має велике значення для розуміння вчених процесів поширення динозаврів по всьому світу.

Зокрема, вік ахвайтума ставить його в один ряд з найдавнішими відомими видами динозаврів. А також вказує на появу цих істот в Північній півкулі на мільйони років раніше, аніж вважалося донедавна.

До речі, раніше ми розповідали про 5 тварин-довгожителів.

А також писали про те, яка істота в світі має найбільше зубів.

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