Был размером с курицу: ученые нашли остатки древнейшего динозавра Северного полушария

Недавно ученые открыли новый вид динозавров. Сейчас это самый древний динозавр Северной Америки и самый древний экваториальный динозавр в мире.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science .

Динозавр ахвайтум Ahvaytum bahndooiveche был впервые найден в местности, которая сейчас известна как штат Вайоминг. Когда-то это место находилось вблизи экватора на суперконтиненте Лавразия. Однако впоследствии континент распался на Северную Америку, Европу и Азию - это произошло между 66 и 30 миллионами лет назад.

Хотя остатки были найдены еще в 2013 году, Дэйву Лавлейсу, научному сотруднику Геологического музея Университета Висконсина, и его команде понадобились годы, чтобы определить вид и возраст динозавра.

Найдя лишь части ног динозавра, ученые столкнулись с нелегкой задачей. Впрочем исследователи выяснили не только то, как давно жило существо, но и то, что это неизвестный ранее вид.

Также ученые установили, что это, вероятно, очень ранний родственник завроподов - группы, из которой впоследствии развились вегетарианские гиганты, такие как патаготитан.

Скелет патаготитана в Американском музее естественной истории (фото: wikipedia.org, User D. Benjamin Miller)

Ахвайтум, с другой стороны, не был таким великаном. "Он был размером с курицу, но с очень длинным хвостом", - описал новый вид Лавлейс.

Пока еще не было найдено окаменелостей других частей тела ахвайтума, которые бы помогли узнать больше о внешних признаках этого вида. Но научный иллюстратор Габриэль Угето создал графическое изображение ахвайтума по результатам исследований ученых.

Публикация Габриэя Угето (скриншот / x.com/SerpenIllus)

Название динозавра происходит от термина из языка шошонов и означает "древний" - и указывает на то, насколько древним является это существо.

По подсчетам ученых, считается, что динозавр жил 230 миллионов лет назад - исследователи смогли выяснить возраст благодаря радиоизотопному датированию пород в месте, где были найдены окаменелости ахвайтума.

Этот динозавр размером с курицу на самом деле имеет большое значение для понимания ученых процессов распространения динозавров по всему миру.

В частности, возраст ахвайтума ставит его в один ряд с древнейшими известными видами динозавров. А также указывает на появление этих существ в Северном полушарии на миллионы лет раньше, чем считалось недавно.