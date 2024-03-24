Був особистим знаком і походить від двозуба: найцікавіші факти про тризуб, які ви могли не знати

Історія тризуба сягає часів Київської Русі. Цей знак протягом багатьох десятиліть є символом боротьби українців за власну державу. Тризуб був гербом УНР, а в 1992 році став офіційним гербом України.
Цікавими фактами про тризуб ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у Facebook.
Тризуб - це особистий знак Володимира Святославича. Тризуб походить від двозуба і є його графічною зміною для того, аби відрізнити знак сина (Володимира) від батька (Святослава) та братів (Ярополка та Олега).
"Ми б ніколи не дізнались, що тризуб знак Володимира Великого, якби князь не карбував власної монети із зображенням тризубу та підписом, що це саме його монети", - говорить Алфьоров.
Тризуб у 1918-1920 рр. був гербом Української народної республіки та Української Держави, 1939 р. - гербом Карпатської України, у 1941 р. - Української Держави, що була проголошена 30 червня 1941 р.
"Тризуб став відомий абсолютній більшості українців на початку 1918 р. коли потрапив на українські банкноти, державні печатки та військову форму. Саме з того часу він став символом боротьби за незалежність", - зазначає історик.
Існує понад 40 гіпотез про значення Тризубу.
"Тризуб - це свідчення нашого історичного спадку від Русі. За часів Русі княжі знаки - тризуби, двозуби та інші - були відомі під назвою "п'ятно", "знамення", "печать". Назва "тризуб" - термін науковців ХIX століття", - каже Алфьоров.
Він додає, що з 2022 року Тризуб став світовим символом боротьби українців за незалежність та свободу з імперією зла - Росією.
Раніше ми ділились цікавими фактами про українську мову.
Читайте також про те, кого з українців вважають найбагатшою людиною за всю нашу історію.