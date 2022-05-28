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Почему бутылку с водой нельзя оставлять в авто: частая "сезонная" ошибка водителей

Фото: Авто может пострадать из-за бутылки с водой (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Большинство водителей всегда возят с собой пластиковую бутылочку с водой, часто размещая ее между сиденьями. Если в холодное время года это допустимо, то в летний сезон этого лучше не делать.

Почему именно так - читайте ниже в нашем материале.

Причина этому очень проста: во время сильной жары на бутылку могут попадать солнечные лучи. В таком случае пластиковый материал и вода могут сыграть роль лупы и возникнет серьезный риск возгорания.

Эксперты утверждают, что сочетание высоких температур и пластиковой бутылки создает опасность пожара.

Такие случаи были

В частности, американец Джони Амучастеги однажды в июле оставил свое авто и ушел на обед. Когда вернулся, увидел дым из-под центральной консоли своего грузовика.

Бутылка, оставленная на сиденье, начала плавить его. К счастью, мужчина вовремя это понял. О своем горьком опыте он рассказал в соцсетях.

После чего пожарные провели эксперимент. Оказалось, что вода, бутылка и солнце способны довольно быстро сработать как лупа.

"Температура воспламенения этих предметов составляет около 400 градусов, поэтому для достижения этого понадобится некоторое время, и вам нужна низкая влажность, сухое тепло, но вполне возможно, что это приведет к пожару", - сказал пожарный Джей Саймондс.

Что делать с водой в авто

Чтобы перестраховаться, положите бутылку в место, куда не доберутся солнечные лучи, например, в бардачок. Или же окутайте бутылку тканью. Лучший вариант, конечно же, забрать воду с собой.

Ранее мы писали, зачем в автомобиле возить бутылочку с растительным маслом.

Также эксперты рассказали про наиболее распространенные ошибки водителей во время заправки авто на АЗС.

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