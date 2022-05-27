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Опытные водители всегда возят в авто бутылочку с растительным маслом: вот зачем

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 12:23
Опытные водители всегда возят в авто бутылочку с растительным маслом: вот зачем Фото: Опытные водители всегда возят в авто бутылочку растительного масла (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Водители, которые заботятся о своем автомобиле, всегда поддерживают своего "железного друга" в чистоте. Для этого опытные автомобилисты используют обычное растительное масло.

Как именно использовать это средство - читайте ниже в нашей статье.

Панель приборов часто покрывается пылью, и чистить ее надо регулярно. Но простая вода оставит разводы, к тому же частое трение повреждает поверхность и приводит к потере первоначального блеска.

Натуральные компоненты, по мнению опытных водителей, значительно лучше любой, даже специальной и дорогой "химии" для автомобилей.

Как протирать панель маслом

Возьмите маленькую бутылочку, налейте туда масло без запаха и положите в бардачок.

Наносить этот продукт на приборную панель лучше не тряпочкой, а какой-то деликатной, но прочной бумагой. Например, фильтром, который используют при приготовлении кофе.

Водители говорят, что такой материал отлично справится с грязью и не оставит никаких следов. В результате поверхности будут блестеть, как новые.

Не только панель можно протирать маслом

Таким натуральным средством можно протереть не только панель, но и сиденья (конечно, не тканевые), а также двери внутри, другие поверхности.

Ранее мы писали, какие подержанные автомобили категорически нельзя покупать.

Также сообщалось про наиболее распространенные ошибки водителей во время заправки авто на АЗС.

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