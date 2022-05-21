Названы распространенные ошибки водителей во время заправки авто на АЗС: их делают все

Приезжая на заправку, многие из водителей каждый раз продолжают делать на АЗС немало серьезных ошибок. Это может привести к поломке авто.

Какие посылки водители чаще всего делают на АЗС - читайте ниже .

Рабочий двигатель при заправке

Перед тем как начать заправку, нужно обязательно заглушить двигатель. Это требование пожарной безопасности. Как только искра от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества попадет на пятна от разлитого топлива или даже его пары - бак, а за ним и вся машина вспыхнут за считанные секунды.

Обрыв заправочного пистолета

Бывает случаи, когда водители начинают движение еще до того, как заправщик вынул заправочный пистолет из горловины топливного бака. В результате за ремонт поломанного оборудования придется заплатить.

Также обрыв заправочного шланга в такой ситуации приписывается к дорожно-транспортному происшествию, которое придется оформлять, или решать с руководством АЗС вопросы на месте.

Заправка "до полного"

Если оставить машину заправленную под завязку на солнце, то топливо от нагрева начнет расширяться и вытекать из заливной горловины. Как следствие, может возникнуть пожар из-за окурка.

Кроме того, если ездить ухабистой дорогой, то топливо из полного бака может вытекать через пробку или вентиляционные клапаны. Может возникнуть ситуация, когда бензин или дизель попадут на разогретые глушитель или элементы тормозной системы и вызовут пожар.

Заправка не тем топливом

Иногда автомобилисты, которые ездят на бензиновых и дизельных машинах, могут на АЗС заправиться "не тем" топливом.