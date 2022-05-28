Чому пляшку з водою не можна лишати в авто: поширена "сезонна" помилка водіїв

Причина цьому дуже проста: під час сильної спеки на пляшку можуть потрапляти сонячні промені. В такому разі пластиковий матеріал і вода можуть відіграти роль лупи і виникне серйозний ризик загоряння.

Експерти стверджують, що поєднання високих температур і пластикової пляшки створює небезпеку пожежі.

Такі випадки були

Зокрема, американець Джоні Амучастегі одного разу в липні залишив своє авто і пішов на обід. Коли повернувся, побачив дим з-під центральної консолі своєї вантажівки.

Пляшка, залишена на сидінні, почала плавити його. На щастя, чоловік вчасно це зрозумів. Про свій гіркий досвід він розповів в соцмережах.

Після чого пожежники провели експеримент. Виявилося, що вода, пляшка і сонце здатні досить швидко спрацювати як лупа.

"Температура займання цих предметів становить близько 400 градусів, тому для досягнення цього знадобиться деякий час, і вам потрібна низька вологість, сухе тепло, але цілком можливо, що це призведе до пожежі", - сказав пожежний Джей Саймондс.

Що робити з водою в авто

Аби перестрахуватися, покладіть пляшку в місце, куди не добереться сонячне проміння, наприклад, в бардачок. Або ж огорніть пляшку тканиною. Найкращий варіант, звісно ж, забрати воду з собою.