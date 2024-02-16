Не "бутербродом" єдиним. Що Навальний говорив про Україну

Померлий у виправній колонії Олексій Навальний був російським опозиціонером і політв'язнем Кремля. Він неодноразово говорив про Україну, повномасштабне вторгнення РФ і долю тимчасово окупованих українських територій.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку опозиціонера у Facebook розповідає, що саме говорив Навальний про Україну, повномасштабне вторгнення РФ та розв'язану Путіним війну.

Про повномасштабне вторгнення

"Президент Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу "народної", прагнучи зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху".

"Добровольців для цієї війни майже немає, тому путінська армія спирається на ув'язнених та примусово мобілізованих".

Про реальні причини війни

"Реальні причини війни - політичні та економічні проблеми всередині Росії, прагнення Путіна утримати владу за будь-яку ціну, а також його одержимість своєю історичною спадщиною. Він хоче увійти в історію як "цар-завойовник" та "збирач земель".

Про воєнні злочини стосовно України

"Убито десятки тисяч невинних українців, біль та страждання обрушені на мільйони. Вчинено військові злочини. Зруйновано міста та інфраструктуру України".

"Розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інституціями".

Про кордони України

"Які межі в України? Такі, як і в Росії, - міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати й зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові та викликають чиєсь незадоволення. Але воювати за їх зміну у ХХІ столітті не можна. Інакше світ порине в хаос".

Про припинення війни в Україні

"Дати Україні спокій і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ. Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України. Продовжувати війну - це якраз істерика безсилля, а припинити її - сильний хід".

Про компенсацію збитків

"Спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації".

Про участь Білорусі у війні з Україною

"У війні проти України бере участь Білорусь. У білорусів теж імперська свідомість? Ні, у них також диктатор при владі".

Про захоплення територій

"Росія - величезна країна з населенням, що скорочується, і провінцією, що вимирає. Імперськість і потяг до захоплення територій - найшкідливіший і згубний шлях. Російська влада знову своїми руками знищує наше майбутнє заради того, щоб країна виглядала більше на карті. Але Росія й така велика. Наше завдання - зберігати народ і розвивати те, чого в нас в надлишку".

Про Крим і "бутерброд"

Ще раніше, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в одному зі своїх інтерв'ю Навальний висловлювався дещо інакше.

"Крим - тих людей, які живуть у Криму... Крим залишиться частиною Росії й більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України", - наголосив він тоді.

Водночас політик обмовився, що "Крим є частиною Росії де-факто", проте "був захоплений з обурливим порушенням усіх міжнародних норм".

"Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?.. З точки зору політики й відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", - додав опозиціонер.