ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навальний отримав 19 років колонії у справі про "екстремізм"

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
П'ятниця 04 серпня 2023 17:54
Навальний отримав 19 років колонії у справі про "екстремізм" Фото: Олексій Навальний, російський опозиціонер (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російського опозиційного політика Олексія Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують у "екстремізмі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Судове засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де політик відбуває дев'ятирічний термін.

Як зазначає видання, 19 років - це загальний термін, який Навальному доведеться провести в колонії за всіма вироками.

Опозиціонера звинувачують за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, які, зокрема, мають на увазі "заклики до екстремізму", "реабілітацію нацизму" та "фінансування екстремізму".

Ув'язнення Навального

Нагадаємо, Олексій Навальний перебуває у колонії з початку 2021 року. Вже в березні 2022 року його засудили до дев'яти років ув'язнення у справі про "шахрайство" та "неповагу до суду".

Російські силовики звинувачували його у розтраті на особисті цілі пожертв, які він збирав на антикорупційні розслідування.

Наприкінці квітня режим Путіна відкрив нову справу проти опозиціонера,йому загрожує до 30 років ув'язнення за "тероризм".

Зазначимо, політик відомий своїми скандальними заявами про Україну. Зокрема, він неоднозначно ставився до окупації Криму Росією та пропонував провести там "референдум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Навальний Суд
NEWS
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
"Оленегорский горняк" довоювався. Що відомо про підбитий під Новоросійськом корабель РФ
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи