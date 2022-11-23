Буряковий квас для борщу: унікальний рецепт 100-річної давнини

Унікальність бурякового квасу

Є безліч рецептів і технологій приготування бурякового квасу. Залежно від складників напій може набувати різних смаків. Ділимось класичним варіантом напою, за яким ще 100 років тому українці готували червоний борщ.

Крім того, що буряковий квас смачний, він ще й корисний. Його регулярне вживання сприяє нормалізації тиску. Також його варто пити при схудненні.

Як приготувати: