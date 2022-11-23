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Свекольный квас для борща: уникальный рецепт 100-летней давности

Как приготовить свекольный квас (фото: facebook/Lara Pisnyachevska)
Автор: Василина Копытко

Свекольный квас - древний напиток, который очень ценился украинцами. Когда-то из него готовили постный борщ на Сочельник, добавляли в супы и иногда просто угощались за столом. Однако в ХХ веке свекольный квас в виде заправки для борща вытеснили новомодные томатные пасты и соусы.

Как приготовить вкусный свекольный квас по традиционному рецепту, читайте в материале Styler .

Уникальность свекловичного кваса

Есть множество рецептов и технологий приготовления свекольного кваса. В зависимости от составляющих напиток может приобретать разные вкусы. Делимся классическим вариантом напитка, согласно которому еще 100 лет назад украинцы готовили красный борщ.

Кроме того, что свекольный квас вкусен, он еще и полезен. Его регулярное употребление способствует нормализации давления. Также его следует пить при похудении.

Как приготовить:

  1. Очистите свеклу, промойте и разрежьте ее на четыре части, если она среднего размера. Если большая - тогда пластинами.
  2. Выложите свеклу в двухлитровую банку. На дно можно уложить несколько целых корнеплодов, если те небольшие. Сверху можно положить ломоть ржаного хлеба, но это не обязательно.
  3. Залейте водой и поставьте в тёплое темное место. Зимой банку следует разместить поближе к батареям.
  4. Банку накройте марлей, чтобы туда не попала пыль.
  5. Через 4 дня накройте банку свеклой крышкой и поставьте в прохладное место - в холодильник или в погреб. Так квас может храниться в течение нескольких месяцев.

Читайте также о 5 уникальных украинских борщах, рецепты которых вас точно удивят.

Раньше мы делились тремя способами, как можно быстро сварить вкусную и сочную свеклу.

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