Свекольный квас для борща: уникальный рецепт 100-летней давности

Уникальность свекловичного кваса

Есть множество рецептов и технологий приготовления свекольного кваса. В зависимости от составляющих напиток может приобретать разные вкусы. Делимся классическим вариантом напитка, согласно которому еще 100 лет назад украинцы готовили красный борщ.

Кроме того, что свекольный квас вкусен, он еще и полезен. Его регулярное употребление способствует нормализации давления. Также его следует пить при похудении.

Как приготовить: