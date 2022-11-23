Свекольный квас для борща: уникальный рецепт 100-летней давности

Свекольный квас - древний напиток, который очень ценился украинцами. Когда-то из него готовили постный борщ на Сочельник, добавляли в супы и иногда просто угощались за столом. Однако в ХХ веке свекольный квас в виде заправки для борща вытеснили новомодные томатные пасты и соусы.

Как приготовить вкусный свекольный квас по традиционному рецепту, читайте в материале Styler .

Уникальность свекловичного кваса

Есть множество рецептов и технологий приготовления свекольного кваса. В зависимости от составляющих напиток может приобретать разные вкусы. Делимся классическим вариантом напитка, согласно которому еще 100 лет назад украинцы готовили красный борщ.

Кроме того, что свекольный квас вкусен, он еще и полезен. Его регулярное употребление способствует нормализации давления. Также его следует пить при похудении.

Как приготовить: