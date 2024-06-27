З буряком, але не борщ: рецепт холодного крем-супу з бринзою

Що потрібно для супу з буряком

Для того, щоб приготувати цей холодний літній буряковий суп з грінками, потрібні наступні продукти:

оливкова олія - 2 ст. л.;

цибуля (велика) - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

буряк (свіжий) - 1 кг;

овочевий бульйон - 1,5 л;

редиска - 100 г;

бринза (або фета) - 100 г;

хліб - пів буханки або менше.

Як готувати буряковий суп

Підготуйте овочі для супу і хліб для сухариків. Очистьте цибулю, наріжте її на маленькі кубики. Часник очистьте і розчавіть.

Помийте буряк та редиску, редиску наріжте тонкими скибочками, з буряку зніміть шкірку і наріжте його кубиками.

Для сухариків наріжте хліб невеликими кубиками, а бринзу наріжте кубиками або розчавіть. Замість бринзи можна взяти фету або моцарелу - відповідно до вашого смаку.

У великій каструлі розігрійте 1 ст. л. олії. Додайте до олії нарізану цибулю та смажте її протягом 5 хвилин до легкого розм'якшення.

Після цього додайте часник і, помішуючи, обсмажте його протягом 1 хвилини. Потім вкиньте буряк і готуйте все протягом 15 хвилин.

Влийте бульйон і доведіть суп до кипіння. Необов'язково заздалегідь відварювати овочі, достатньо зробити бульйон з овочевого кубика.

Після закипання супу зменште вогонь і варіть, накривши каструлю кришкою, протягом 30 хвилин - поки буряк не стане м'яким. Тоді приправте страву до свого смаку і дайте трохи охолонути перед перемелюванням

Тим часом, щоб приготувати грінки, розігрійте духовку до високої температури. Викладіть нарізані скибки хліба на деко, збризнуте рештою олії, і запечіть до золотистого кольору.

Коли суп охолоне, перемеліть його до однорідної консистенції за допомогою ручного блендера. Неодмінно переконайтеся, що рідина не гаряча - інакше можна зіпсувати прилад.

Після цього, перед подачею, поставте страву в холодильник на декілька годин. Розлийте буряковий крем-суп по тарілках, посипте сухариками, прикрасьте редискою та розкришеною бринзою.

Якщо хочете, щоб в супі відчувався смак м'яса, кращим варіантом для цього рецепту будуть присмажені скибки бекону або шинки. Їх так само потрібно додавати у вже готовий охолоджений суп.