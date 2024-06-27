З буряком, але не борщ: рецепт холодного крем-супу з бринзою

Попри те, що зазвичай суп з буряком одразу уявляється борщем, існують інші варіанти такого супу - наприклад, холодний буряковий крем-суп з редискою та хрусткими хлібцями для закуски.
Про те, як приготувати суп з буряком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Food.
Для того, щоб приготувати цей холодний літній буряковий суп з грінками, потрібні наступні продукти:
Підготуйте овочі для супу і хліб для сухариків. Очистьте цибулю, наріжте її на маленькі кубики. Часник очистьте і розчавіть.
Помийте буряк та редиску, редиску наріжте тонкими скибочками, з буряку зніміть шкірку і наріжте його кубиками.
Для сухариків наріжте хліб невеликими кубиками, а бринзу наріжте кубиками або розчавіть. Замість бринзи можна взяти фету або моцарелу - відповідно до вашого смаку.
У великій каструлі розігрійте 1 ст. л. олії. Додайте до олії нарізану цибулю та смажте її протягом 5 хвилин до легкого розм'якшення.
Після цього додайте часник і, помішуючи, обсмажте його протягом 1 хвилини. Потім вкиньте буряк і готуйте все протягом 15 хвилин.
Влийте бульйон і доведіть суп до кипіння. Необов'язково заздалегідь відварювати овочі, достатньо зробити бульйон з овочевого кубика.
Після закипання супу зменште вогонь і варіть, накривши каструлю кришкою, протягом 30 хвилин - поки буряк не стане м'яким. Тоді приправте страву до свого смаку і дайте трохи охолонути перед перемелюванням
Тим часом, щоб приготувати грінки, розігрійте духовку до високої температури. Викладіть нарізані скибки хліба на деко, збризнуте рештою олії, і запечіть до золотистого кольору.
Коли суп охолоне, перемеліть його до однорідної консистенції за допомогою ручного блендера. Неодмінно переконайтеся, що рідина не гаряча - інакше можна зіпсувати прилад.
Після цього, перед подачею, поставте страву в холодильник на декілька годин. Розлийте буряковий крем-суп по тарілках, посипте сухариками, прикрасьте редискою та розкришеною бринзою.
Якщо хочете, щоб в супі відчувався смак м'яса, кращим варіантом для цього рецепту будуть присмажені скибки бекону або шинки. Їх так само потрібно додавати у вже готовий охолоджений суп.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати суп з квасолею і ковбасою.
Читайте також, як готувати салати з морепродуктами та м'ясом.