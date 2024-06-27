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Со свеклой, но не борщ: рецепт холодного крем-супа с брынзой

Как готовить крем-суп со свеклой (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Несмотря на то, что суп со свеклой сразу представляется борщом, существуют другие варианты такого супа - например, холодный свекольный крем-суп с редиской и хрустящими хлебцами для закуски.

О том, как приготовить суп со свеклой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.

Что нужно для супа со свеклой

Для того чтобы приготовить этот холодный летний свекольный суп с гренками, нужны следующие продукты:

  • оливковое масло - 2 ст. л.;
  • лук (большой) - 1 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • свекла (свежая) - 1 кг;
  • овощной бульон - 1,5 л;
  • редиска - 100 г;
  • брынза (или фета) - 100 г;
  • хлеб - пол буханки или меньше.

Как готовить свекольный суп

Подготовьте овощи для супа и хлеб для сухариков. Очистьте лук, нарежьте его на маленькие кубики. Чеснок очистьте и раздавите.

Помойте свеклу и редис, редиску нарежьте тонкими ломтиками, со свеклы снимите кожуру и нарежьте ее кубиками.

Для сухариков нарежьте хлеб небольшими кубиками, а брынзу нарежьте кубиками или раздавите. Вместо брынзы можно взять фету или моцареллу - в соответствии с вашим вкусом.

В большой кастрюле разогрейте 1 ст. л. растительного масла. Добавьте в масло нарезанный лук и жарьте его в течение 5 минут до легкого размягчения.

После этого добавьте чеснок и помешивая обжарьте его в течение 1 минуты. Затем бросьте свеклу и готовьте все в течение 15 минут.

Влейте бульон и доведите суп до кипения. Необязательно предварительно отваривать овощи, достаточно сделать бульон с овощного кубика.

После закипания супа убавьте огонь и варите, накрыв кастрюлю крышкой, в течение 30 минут - пока свекла не станет мягкой. Тогда приправьте блюдо по своему вкусу и дайте немного остыть перед перемалыванием.

В это время, чтобы приготовить гренки, разогрейте духовку до высокой температуры. Выложите нарезанные ломтики хлеба на противень, сбрызнув остальным маслом, и запеките до золотистого цвета.

Когда суп охладится, перемелите его до однородной консистенции с помощью ручного блендера. Обязательно убедитесь, что жидкость не горячая - иначе можно испортить прибор.

После этого ,перед подачей, поставьте блюдо в холодильник на несколько часов. Разлейте свекольный крем-суп по тарелкам, посыпьте сухариками, украсьте редисом и раскрошенной брынзой.

Если хотите, чтобы в супе чувствовался вкус мяса, лучшим вариантом для этого рецепта будут поджаренные ломтики бекона или ветчины. Их также нужно добавлять в уже готовый охлажденный суп.

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