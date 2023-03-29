Бургери замість дерев. У Броварах зріжуть старі каштани, щоб побудувати МакДональдз

Що відомо про новий МакДональдз у Броварах

Новий ресторан фастфуду планують побудувати по вулиці Київській, 162. Нюанс цього будівництва полягає в тому, що на обраній локації ростуть 13 каштанів, вік яких від 40 до 60 років.

Усі дерева мають задовільний стан, але їх планують зрізати, щоб розмістити під’їзні шляхи до закладу ресторанного господарства. Виконавчий комітет уже надав дозвіл на видалення дерев.

Разом із 13-ма каштанами також зріжуть і 0,036 га зелених газонів. Компанія, яка займається очищенням території, заплатить місту відновну вартість у сумі 455 836 гривень. А саме за дерева - 290 718 гривень.

За словами мера міста Ігоря Сапожка, Бровари отримають 40 дерев, серед яких 20 сакур. Їх висадять замість тих, які зрубають.

Нагадаємо, що 2 листопада двері МакДональдз відкрились для відвідувачів у Броварах на вулиці Київській, 239.

У той же час...

Вже відомо, що в селі Стоянка Бучанського району на місці зруйнованої росіянами заправки "КЛО", біля супермаркету "Сільпо", уже розпочались підготовчі роботи з будівництва нового МакДональдза.

У Стоянці будують МакДональдз (фото: Володимир Крижевський)

Які МакДональдз працюють зараз у Києві

У Києві працюють 43 заклади популярної мережі:

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бресту, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

пл. Севастопольська, 1

вул. Хрещатик, 19-А

Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.