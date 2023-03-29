Бургери замість дерев. У Броварах зріжуть старі каштани, щоб побудувати МакДональдз

У Броварах побудують новий ресторан мережі МакДональдз. Проте для закладу обрали локацію зі старими каштанами, які доведеться просто зрізати. Натомість обіцяють висадити вдвічі більше квітучих дерев.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Трибуна-Бровари"
Новий ресторан фастфуду планують побудувати по вулиці Київській, 162. Нюанс цього будівництва полягає в тому, що на обраній локації ростуть 13 каштанів, вік яких від 40 до 60 років.
Усі дерева мають задовільний стан, але їх планують зрізати, щоб розмістити під’їзні шляхи до закладу ресторанного господарства. Виконавчий комітет уже надав дозвіл на видалення дерев.
Разом із 13-ма каштанами також зріжуть і 0,036 га зелених газонів. Компанія, яка займається очищенням території, заплатить місту відновну вартість у сумі 455 836 гривень. А саме за дерева - 290 718 гривень.
За словами мера міста Ігоря Сапожка, Бровари отримають 40 дерев, серед яких 20 сакур. Їх висадять замість тих, які зрубають.
Нагадаємо, що 2 листопада двері МакДональдз відкрились для відвідувачів у Броварах на вулиці Київській, 239.
Вже відомо, що в селі Стоянка Бучанського району на місці зруйнованої росіянами заправки "КЛО", біля супермаркету "Сільпо", уже розпочались підготовчі роботи з будівництва нового МакДональдза.
У Стоянці будують МакДональдз (фото: Володимир Крижевський)
У Києві працюють 43 заклади популярної мережі:
Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.
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