Бургеры вместо деревьев. В Броварах срежут старые каштаны, чтобы построить МакДональдс

Что известно о новом МакДональдсе в Броварах

Новый ресторан фастфуда планируют построить по улице Киевской, 162. Нюанс этого строительства заключается в том, что на выбранной локации растут 13 каштанов, возраст которых от 40 до 60 лет.

Все деревья имеют удовлетворительное состояние, но их планируют срезать, чтобы разместить подъездные пути в заведение ресторанного хозяйства. Исполнительный комитет уже разрешил удаление деревьев.

Вместе с 13 каштанами также срежут и 0,036 га зеленых газонов. Компания, занимающаяся очисткой территории, заплатит городу восстановительную стоимость в сумме 455 836 гривен. А именно за деревья - 290 718 гривен.

По словам мэра города Игоря Сапожко, Бровары получат 40 деревьев, среди которых 20 сакур. Их высадят вместо срубаемых.

Напомним, что 2 ноября двери МакДональдс открылись для посетителей в Броварах по улице Киевской, 239.

В то же время...

Уже известно, что в селе Стоянка Бучанского района на месте разрушенной россиянами заправки "КЛО", возле супермаркета "Сільпо", уже начались подготовительные работы по строительству нового МакДональдза.

В Стоянке строят МакДональдз (фото: Владимир Крыжевский)

Какие МакДональдс сейчас работают в Киеве

В Киеве работают 43 заведения популярной сети:

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Палладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

пл. Севастопольская, 1

ул. Крещатик, 19-А

Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.