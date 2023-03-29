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Бургеры вместо деревьев. В Броварах срежут старые каштаны, чтобы построить МакДональдс

В Броварах построят новый МакДональдс на месте парка с каштанами (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Броварах будет построен новый ресторан сети МакДональдс. Однако для заведения выбрали локацию со старыми каштанами, которые придется просто срезать. Вместо этого обещают высадить вдвое больше цветущих деревьев.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Трибуна-Бровары".

Что известно о новом МакДональдсе в Броварах

Новый ресторан фастфуда планируют построить по улице Киевской, 162. Нюанс этого строительства заключается в том, что на выбранной локации растут 13 каштанов, возраст которых от 40 до 60 лет.

Все деревья имеют удовлетворительное состояние, но их планируют срезать, чтобы разместить подъездные пути в заведение ресторанного хозяйства. Исполнительный комитет уже разрешил удаление деревьев.

Вместе с 13 каштанами также срежут и 0,036 га зеленых газонов. Компания, занимающаяся очисткой территории, заплатит городу восстановительную стоимость в сумме 455 836 гривен. А именно за деревья - 290 718 гривен.

По словам мэра города Игоря Сапожко, Бровары получат 40 деревьев, среди которых 20 сакур. Их высадят вместо срубаемых.

Напомним, что 2 ноября двери МакДональдс открылись для посетителей в Броварах по улице Киевской, 239.

В то же время...

Уже известно, что в селе Стоянка Бучанского района на месте разрушенной россиянами заправки "КЛО", возле супермаркета "Сільпо", уже начались подготовительные работы по строительству нового МакДональдза.

В Стоянке строят МакДональдз (фото: Владимир Крыжевский)

Какие МакДональдс сейчас работают в Киеве

В Киеве работают 43 заведения популярной сети:

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Палладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1
  • пл. Севастопольская, 1
  • ул. Крещатик, 19-А

Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

Раньше мы рассказывали все, что известно об открытии ресторанов в Одессе.

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МакДональдзБровары