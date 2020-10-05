Бумажные документы наконец-то отменят: названа дата

В Украине с 1 сентября 2021 года планируют отказаться от подачи бумажных документов в государственные органы. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время онлайн-презентации новых электронных услуг DIIA Summit.

Федоров отметил, что 1 сентября 2021 года органы власти не смогут требовать бумажные документы от украинцев. По его мнению, это заставит государство быстрее трансформироваться.

Он также добавил, что внедрение цифровых документов позволит стране сделать революционный скачок.

"Украина уже создает продукты №1 в мире. И если мы пройдем этот путь, а мы его пройдем, Украина в следующие два года станет самой диджитализированной страной, первым номером в мире с точки зрения цифровой трансформации", - отметил министр.

DIIA Summit (видео: YouTube)

Напомним, украинцы могут держать свидетельство о рождении в смартфоне. Это стало возможным после того, как кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит электронное свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ. При этом ранее свидетельство о рождении было только в бумажном виде.

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