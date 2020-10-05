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Паперові документи нарешті скасують: названа дата

Автор: Роман Мирончук

В Україні відмовляться від паперових документів

В Україні з 1 вересня 2021 року планують відмовитися від подачі паперових документів в державні органи. Про це заявив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров під час онлайн-презентації нових електронних послуг DIIA Summit.

Федоров зазначив, що 1 вересня 2021 року органи влади не зможуть вимагати паперові документи від українців. На його думку, це змусить державу швидше трансформуватися.

Він також додав, що впровадження цифрових документів дозволить країні зробити революційний стрибок.

"Україна вже створює продукти №1 в світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точки зору цифрової трансформації", - зазначив міністр.

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DIIA Summit (відео: YouTube)

Нагадаємо, українці можуть тримати свідоцтво про народження в смартфоні. Це стало можливим після того, як кабінет міністрів України прийняв постанову, яка вводить електронне свідоцтво про народження дітей до 14 років.

Електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. При цьому раніше свідоцтво про народження було тільки в паперовому вигляді.

Ми також писали про те, що мобільний додаток "Дія" дозволить українцям залишати країну без паспорта.

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