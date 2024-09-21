"Про Крим щось кричали": популярний співак пригадав концерти у Росії наприкінці 90-х

EL Кравчук про концерти у РФ

Зокрема, музикант пригадав свій виступ у Москві, який відбувся у 1995 році. Тоді він поїхав туди як переможець фестивалю "Червона Рута" разом із гуртом "Брати Гадюкіни". За словами Кравчука, з ними там трапилася неприємна історія, оскільки далеко не всі прийняли українців приязно.

"У 1995 році в мене був перший і останній концерт у Москві, на Арбаті. Саме на Арбаті робили мій концерт як переможця "Червоної Рути" та "Братів Гадюкіних" як відомого українського гурту, який колись працював ще в Радянському Союзі в театрі Алли Пугачової", - поділився своїми спогадами Кравчук.

"І в нас там була прикра історія. Що коли я співав, що коли "Брати Гадюкіни" співали, були люди, які нормально реагували на нас, а були - що ні. І були викрики "х*хли", оце все. І була атмосфера така, про Крим щось кричали, тому що в Севастополі ж була "Червона Рута", - додав він.

EL Кравчук про виступи у Росії (Фото: instagram.com/el.kravchuk)

Після цього інциденту артист зрозумів для себе, що більше не хоче виступати перед подібною аудиторією. Тому вирішив завершити свою кар'єру в Росії.

"Це був суцільний конфлікт. І я зрозумів для себе - я не хочу такої аудиторії, яка отак сприймає, наприклад, мене, чи сприймає групу, яку я дуже люблю, - "Гадюкіних". І на цьому я поставив крапочку. І навіть не намагався кар'єру в Росії робити", - зауважив співак.

Нагадаємо, EL Кравчук - український співак та актор. Справжнє ім'я - Андрій Остапенко Кравчук. Він народився у місті Вільнюс, Литва. Його мама - лікарка, а батько - військовий, науковець, викладач, професор та доцент. У 1989 році родина перебралася до Києва.

EL Кравчук поїхав у РФ як переможець "Червоної Рути" (Фото: instagram.com/el.kravchuk)

Андрій розпочав співочу кар'єру ще бувши студентом училища імені Глієра, де він виступав як соліст гурту "Сінгапур". У 1994 році співак представив свій творчий псевдонім EL Кравчук, де EL - електронний.

Фестиваль "Червона Рута" він виграв у 1995 році, після чого і відбувся виступ у Москві, про який згадується вище.