"О Крыме что-то кричали": популярный певец вспомнил концерты в России в конце 90-х

EL Кравчук о концертах в РФ

В частности, музыкант вспомнил свое выступление в Москве, которое состоялось в 1995 году. Тогда он поехал туда как победитель фестиваля "Червона Рута" вместе с группой "Братья Гадюкины". По словам Кравчука, с ними там случилась неприятная история, поскольку далеко не все приняли украинцев дружелюбно.

"В 1995 году у меня был первый и последний концерт в Москве, на Арбате. Именно на Арбате делали мой концерт как победителя "Червоної Рути" и "Братьев Гадюкиных" как известной украинской группы, когда-то работавшей еще в Советском Союзе в театре Аллы Пугачевой ", - поделился своими воспоминаниями Кравчук.

"И у нас там была досадная история. Что и когда я пел, и когда "Братья Гадюкины" пели, были люди, нормально реагировавшие на нас, а были - что нет. И были выкрики "х*хлы", это все. И была атмосфера такая, о Крыме что-то кричали, потому что в Севастополе же была "Червона Рута", - добавил он.

EL Кравчук о выступлениях в России (Фото: instagram.com/el.kravchuk)

После этого инцидента артист понял, что больше не хочет выступать перед подобной аудиторией. Потому решил завершить свою карьеру в России.

"Это был сплошной конфликт. И я понял для себя - я не хочу такой аудитории, которая так воспринимает, например, меня, или воспринимает группу, которую я очень люблю, - "Гадюкиных". И на этом я поставил точку. И даже не пытался карьеру в России делать", - отметил певец.

Напомним, EL Кравчук - украинский певец и актер. Настоящее имя - Андрей Остапенко Кравчук. Он родился в городе Вильнюс, Литва. Его мама - врач, а отец - военный, ученый, преподаватель, профессор и доцент. В 1989 году семья перебралась в Киев.

EL Кравчук поехал в РФ как победитель "Червоної Рути" (Фото: instagram.com/el.kravchuk)

Андрей начал певческую карьеру еще будучи студентом училища имени Глиера, где он выступал как солист группы "Сингапур". В 1994 году певец представил свой творческий псевдоним EL Кравчук, где EL - электронный.

Фестиваль "Червона Рута" он выиграл в 1995 году, после чего и состоялось выступление в Москве, о котором упоминается выше.