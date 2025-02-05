Еволюція образу. Як Камілла перетворилася з "третьої зайвої" на королеву Британії

Каміллі, яка наразі є королевою-консортом Великої Британії, довелося пройти довгий шлях - від однієї з найбільш скандальних персон до повноправної особи королівської родини. З її публічним образом трапилися суттєві трансформації, і наразі обраниця Чарльза залишається шанованою частиною монархії.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися детальніше про життя дружини британського короля - від самого початку їхніх стосунків і до моменту зараз.

Початок стосунків з принцом Уельським

Вони зустрілися у 1971 році. А вперше їх представили одне одному в будинку їхньої подруги Луїсії Санта-Крус. Майбутнє подружжя стало близькими друзями та врешті почало зустрічатися, і про це добре знали в колі знайомих пари.

Коли Чарльз і Камілла вже офіційно підтвердили, що вони разом, то вони стали регулярно зустрічатися на матчах з поло на галявині Сміта у Віндзорському великому парку, де Чарльз тоді часто грав у поло. Також вони відвідували нічний клуб "Аннабель".

Чарльз III і королева Камілла (фото: Getty Images)

Коли стосунки перейшли на новий етап, Чарльз познайомився з родиною Камілли у Плумптоні, а також сам познайомив її з деякими членами своєї родини. Зв'язок між ними перервався після того, як майбутній король поїхав за кордон, аби приєднатися до королівського флоту на початку 1973 року. Після цього їхнє спілкування різко закінчилося.

Роберт Лейсі у своїй книзі "Її Величність Королева Єлизавета II" писав про те, що, можливо, так сталося тому, що Чарльз рано познайомився із Каміллою і не просив її чекати на нього, коли поїхав за кордон.

Деякі джерела також припускали, що королева Єлизавета II не схвалювала їхній шлюб, оскільки хотіла, аби старший син одружився з однією з онучок своєї близької подруги, леді Фермой. Проте більшість королівських експертів все ж сходилися на думці, що якби Чарльз і Камілла на той момент хотіли одружитися чи намагалися це зробити, то їм би заборонили, оскільки деякі палацові придворні вважали Каміллу негідною ролі дружини майбутнього монарха.

Коли Чарльз почув про заручини Камілли з Ендрю Паркером-Боулзом у 1973 році, то написав лорду Маунтбеттену про те, що сподівається, що "відчуття порожнечі з часом мине". У серпні 1979 року Маунтбеттена вбила Тимчасова Ірландська республіканська армія. Чарльз важко переживав його смерть і нібито відновив стосунки з Каміллою задля розради.

У цей період серед близьких друзів Паркера-Боулза почали з'являтися чутки про те, що Камілла і принц Уельський відновили романтичні стосунки. Як повідомлялося в деяких джерелах, чоловік Камілли схвалював це спілкування, оскільки і сам мав численних коханок протягом усього шлюбу із законною обраницею.

Стосунки стають публічними

У 1981 році Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер. Публічно відомими у пресі стосунки Камілли та Чарльза стали після публікації книги "Діана: її справжня історія", яка вийшла в 1992 році. Наступного року у ЗМІ вибухнув скандал через прослуховування та подальшу публікацію телефонної розмови Чарльза і Камілли, яка отримала назву "Каміллагейт". Ця ситуація завдала шкоди популярності майбутньому королю, і у ЗМІ почали негативно висловлюватися про Каміллу.

У 1994 році Чарльз нарешті підтвердив свої стосунки з місіс Паркер-Боулз, сказавши, що вона "є його чудовим другом". Пізніше майбутній король Британії зізнався, що його стосунки з нею відновилися після того, як шлюб з Діаною фактично розпався.

Після гучного розлучення з Діаною у 1996 році та її трагічної загибелі у 1997 році громадськість залишалася вкрай негативною до Камілли. Її називали "розлучницею" та звинувачували у зруйнованому шлюбі принца і народної улюблениці леді Ді.

Чарльз III і королева Камілла (фото: Getty Images)

Перетворення на прийнятну в монархії фігуру

З роками Чарльз поступово вводив Каміллу в публічне життя, оскільки хотів бути поруч з цією жінкою. Змінити ставлення людей вона змогла, у тому числі, завдяки благодійній діяльності та участі в офіційних заходах. Піти під вінець парі нарешті вдалося у 2005 році, а королева Єлизавета II з часом почала визнавати роль обраниці свого сина у монархії.

Камілла активно займалася підтримкою соціальних ініціатив, зокрема у сфері боротьби з домашнім насильством, а також питаннями охорони здоров'я та освіти. Скромна поведінка та природність допомогли їй поступово змінити ставлення британців до себе.

Королева-консорт Камілла (фото: Getty Images)

Офіційне визнання статусу

Після смерті Єлизавети II - у вересні 2022 року - принц Чарльз став королем Великої Британії, а його обраниця отримала титул королеви-консорт. Ця подія дала зрозуміти, що вона таки здобула офіційний статус у королівській родині.

Коронація відбулася у травні 2023 року і стала своєрідною кульмінацією їхнього довгого шляху як пари. Камілла, чиє ім'я асоціювалося зі скандалами, з часом таки стала однією з ключових фігур у королівській родині. Вона змінила свій публічний мідж завдяки відданості обов'язкам, мудрості та терпінню.

Стиль королеви Камілли

Відомо, що королівська особа вдається до деяких хитрощів, аби виглядати ще краще. Команда стилістів підбирає для неї гардероб у поїздки та на світські заходи, а стилістка Міранда Голдер розповідала про те, що Камілла знає, які трюки їй варто використовувати у своїх вбраннях.

Зріст обраниці Чарльза - 172 см, і щоб здаватися вищою, вона часто носить одяг у стилі кімоно з шифону або тафти, які візуально подовжують силует. Наприклад, на весіллі з Чарльзом королівська особа з'явилася у вишитому пальті в стилі кімоно та мала справді дивовижний вигляд, як для нареченої у віці.

Чарльз III та королева Камілла в день весілля (фото: Getty Images)

Королева-консорт Камілла (фото: Getty Images)

Окрім того, фахівчиня говорила й про те, що Каміллі личить одяг, який має злегка відкрите декольте. Вона також носить частину прикрас Єлизавети II, але попри це в королеви-консорт є і власні улюблені аксесуари, яким вона залишається відданою і одягає доволі часто.

З фото, які публікують у мережі, можна побачити, що представниця монархії не боїться експериментувати з різними кольоровими поєднаннями, додавати об'ємні капелюхи, прикраси, а також підбирати різноманітні сумочки та рукавички.

Її вбрання - здебільшого жіночні сукні в офіційному стилі, які підкреслюють образ та роблять його максимально елегантним.