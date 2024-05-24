"Були рожеві окуляри". Злата Огнєвіч пояснила, чому свого часу пішла у політику

Артистка пояснила, чому колись пішла у політику

Зі слів зірки, свого часу на ній були "рожеві окуляри" і Златі здавалося, що з нею буде хороша команда і вона зможе щось змінити.

"А правда зовсім інша. Нікому не потрібна ця культура в Раді. Це просто йде бій кланів, тендерів, заробітків. Я відчула себе там просто зайвою людиною, особливо після того, як мені сказали: "Злата, ну Кому потрібна твоя культура", - згадала Огнєвіч.

Якби зараз виконавиці запропонували повернутися у Верховну Раду, каже знаменитість, вона ні за що не погодилася б.

"Це реально той момент, коли можна відкинути фразу: "ніколи не кажи ніколи". Тому що я вважаю, що все, що треба було мені зрозуміти під час мого перебування у Верховній Раді, я зрозуміла. Зробила висновки і я не вважаю, що я маю туди йти вдруге", - зізналася співачка.

Політична кар’єра Злати Огнєвіч

Огнєвіч стала депутаткою Верховної Ради України у 2014 році. Вона була головою підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Вже через рік, 22 грудня 2015 року, артистка склала депутатські повноваження за власним бажанням.