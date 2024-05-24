"Были розовые очки". Злата Огневич объяснила, почему в свое время пошла в политику

Артистка объяснила, почему когда-то пошла в политику

По словам звезды, в свое время на ней были "розовые очки" и Злате казалось, что с ней будет хорошая команда и она сможет что-то изменить.

"А правда совсем другая. Никому не нужна эта культура в Раде. Это просто идет бой кланов, тендеров, заработков. Я почувствовала себя там просто лишним человеком, особенно после того, как мне сказали: "Злата, ну кому нужна твоя культура", - вспомнила Огневич.

Если бы сейчас исполнительнице предложили вернуться в Верховную Раду, говорит знаменитость, она ни за что не согласилась бы.

"Это реально тот момент, когда можно отбросить фразу: "никогда не говори никогда". Потому что я считаю, что все, что надо было мне понять во время моего пребывания в Верховной Раде, я поняла. Сделала выводы и я не считаю, что я должна туда идти во второй раз", - призналась певица.

Политическая карьера Златы Огневич

Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины в 2014 году. Она была председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусств, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Уже через год, 22 декабря 2015 года, артистка сложила депутатские полномочия по собственному желанию.