Відомий український стендап-комік зізнався, в якому випадку піде у політику
Зірка українського стендапу Антон Тимошенко зізнався, в якому випадку піде у політику.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю радіоведучого в програмі "ТУР Зірками".
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Ведуча Наталка Тур поцікавилася у стендап-коміка, чи піде він у команду до свого колеги та товариша Сергія Притули, якщо у нього знову виникне бажання балотуватися в мери Києва, і чи є у самого Тимошенка політичні амбіції.
"Ні, в команду не піду. А в політику піду тоді, коли вирішу, що вже мені не буде чого втрачати в житті", - сказав Антон.
Антон Тимошенко і Сергій Притула (фото: скріншот з відео)
Стосовно питання про Сергія Притулу, з яким він веде на YouTube подкаст "Гуртом та вщент", зірка каже, що інформаційно точно його підтримає, якщо той все ж захоче повернутися у політику.
"Я за нього голосував ще на місцевих виборах, тому що Аліна Михайлова була в "Голосі" і цій людині я довіряю, в принципі, ну на 100%. На таких людях тримається взагалі Україна. А якщо вона довіряє Сергію, то він хороша, мені здавалось би, людина", - поділився думкою Тимошенко.
Також він зазначив, що стендап йому буде кориснішим, і завдяки цій діяльності він ефективніше зможе донести якусь думку в українському інфопросторі.
Що відомо про політичну діяльність Сергія Притули
В червні 2019 колишній телеведучий приєднався до політичної партії "Голос" та був у її списках кандидатів в депутати Верховної Ради України.
На парламентських виборах він так і не пройшов нардепом, однак продовжував допомагати "Голосу" і був радником щодо багатьох політичних питань.
11 серпня 2020 року, на з'їзді партії Сергій оголосив, що буде балотуватися в мери Києва.
Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)
7 червня 2021-го він повідомив про вихід з "Голосу". А на початку січня 2022 року анонсував створення своєї політсили під назвою "24 серпня".
Однак після повномасштабного вторгнення РФ знаменитість відновив своє керування у "Благодійному фонді Сергія Притули", де дотепер займається залученням благодійних внесків на озброєння та гуманітарної допомоги постраждалим від війни.
Раніше Антон Тимошенко пояснив, чому налаштований на вічну війну.
Також відома комікеса відповіла, що таке стендап і чому він став популярним в Україні.