Відомий український стендап-комік зізнався, в якому випадку піде у політику

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю радіоведучого в програмі "ТУР Зірками" .

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Ведуча Наталка Тур поцікавилася у стендап-коміка, чи піде він у команду до свого колеги та товариша Сергія Притули, якщо у нього знову виникне бажання балотуватися в мери Києва, і чи є у самого Тимошенка політичні амбіції.

"Ні, в команду не піду. А в політику піду тоді, коли вирішу, що вже мені не буде чого втрачати в житті", - сказав Антон.

Антон Тимошенко і Сергій Притула (фото: скріншот з відео)

Стосовно питання про Сергія Притулу, з яким він веде на YouTube подкаст "Гуртом та вщент", зірка каже, що інформаційно точно його підтримає, якщо той все ж захоче повернутися у політику.

"Я за нього голосував ще на місцевих виборах, тому що Аліна Михайлова була в "Голосі" і цій людині я довіряю, в принципі, ну на 100%. На таких людях тримається взагалі Україна. А якщо вона довіряє Сергію, то він хороша, мені здавалось би, людина", - поділився думкою Тимошенко.

Також він зазначив, що стендап йому буде кориснішим, і завдяки цій діяльності він ефективніше зможе донести якусь думку в українському інфопросторі.

Що відомо про політичну діяльність Сергія Притули

В червні 2019 колишній телеведучий приєднався до політичної партії "Голос" та був у її списках кандидатів в депутати Верховної Ради України.

На парламентських виборах він так і не пройшов нардепом, однак продовжував допомагати "Голосу" і був радником щодо багатьох політичних питань.

11 серпня 2020 року, на з'їзді партії Сергій оголосив, що буде балотуватися в мери Києва.

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

7 червня 2021-го він повідомив про вихід з "Голосу". А на початку січня 2022 року анонсував створення своєї політсили під назвою "24 серпня".

Однак після повномасштабного вторгнення РФ знаменитість відновив своє керування у "Благодійному фонді Сергія Притули", де дотепер займається залученням благодійних внесків на озброєння та гуманітарної допомоги постраждалим від війни.