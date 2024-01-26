Была на улице и без документов: в Киеве женщина в машине "скорой" родила шестого ребенка

В Киеве женщина родила прямо в машине "скорой", это были ее шестые роды. 31-летнюю женщину из Херсонской области врачи забрали прямо с улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф .

Как прошли роды в машине

У женщины срок беременности тогда был 38 недель. Когда приехали медики, документов с собой у женщины не было, поэтому врачам пришлось довериться ее словам. Роженица сказала, что она прибыла из оккупированного Бериславского района.

"Наша пациентка, на момент нашего прибытия, находилась на улице. Простоволосая. Беременная из личных вещей имела только мобильный. Женщине 31, а это уже шестая беременность и шестые роды", - вспоминает руководитель бригады Мария Заец.

После осмотра пациентки медики уже поняли, что рождение ребенка в салоне санитарного транспорта не избежать.

Схватки были каждые 3-5 минут, а их интервал сокращался.

Сначала бригада отправилась в роддом Борисполь. Но при этом медики подготовили весь необходимый родильный набор.

Роды начались еще до достижения пункта назначения.

Мария Заец отметила, что до приемного не удалось "дотянуть" совсем немного, родовая деятельность роженицы была слишком стремительной.

Потому бригаде пришлось немедленно остановить автомобиль и принимать роды.

Кто родился у женщины

Роды продолжались всего пять минут. Родился мальчик весом примерно 2800 г и ростом 48 см.

Сначала состояние новорожденного медики оценили в шесть баллов по шкале "Апгар". Однако уже через пять минут оно улучшилось до девяти.

После рождения малыша бригада скорой доставили ребенка и маму в роддом.

В Киеве врачи принимали срочные роды в скорой (фото: Freepik)