Була обличчям телеканалу М1, а тепер мовчить про війну: куди зникла Вікторія Батуі

Біографія Вікторії Батуі

Вікторія Батуі народилася 6 листопада 1982 року в Запоріжжі в родині медиків. Вона навчалася в гуманітарній гімназії іноземних мов, а з 14 років почала працювати з модельним агентством у Запоріжжі.

У дев'ятому класі разом з родиною переїхала до Києва, де закінчила Київський університет культури та мистецтв, спеціалізуючись на організації менеджменту шоу-бізнесу.

З 1998 по 2002 рік співала в гурті "Капучино", де разом із нею виступали Світлана Лобода та сестри Завальські. Вікторія брала участь у записі всіх трьох альбомів колективу.

Після розпаду гурту вона стала ведучою новин eMOneNews на телеканалі М1, а згодом вела ранкові шоу "Guten Morgen" та "Хроніки моди". Вікторія Батуі (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

Водночас вона вела дискотечні вечірки, працювала менеджером у Світлани Лободи, брала участь у модних показах та рекламних кампаніях.

У 2011 році Батуі знялася в зухвалій фотосесії для журналу XXL, а наступного року зіграла роль журналістки у серіалі "Порох та дріб".

У 2012 році вона стала співведучою програми "Ближче до тіла" на Новому каналі разом із Володимиром Дантесом.

Вікторія також багато років була ведучою гала-концерту музичної премії M1 Music Awards. Вікторія Батуі (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

У 2020 році вона ініціювала створення освітнього проєкту для жінок "Друге дихання".

Де зараз Батуі

Вікторія вже давно не веде свої соцмережі, а її остання публікація датується 2021 роком. Тому наразі невідомо, де вона проживає. Вікторія Батуі (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

Однак у лютому 2023 року головна продюсерка телеканалів М1 і М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна поділилася на своїй сторінці у Facebook фото з Говерли, на якому також була помічена Вікторія.

"Ми змінились, подорослішали наші діти, постаріли наші батьки. Ми помстимося. Не забудемо, не пробачимо. Україна переможе. Ми сильні, ми вільні! Слава Україні! Слава ЗСУ. І зробимо ще багато таких світлин на Говерлі разом!", - підписала вона кадр. Вікторія Батуі на Говерлі(фото: facebook.com/natela.chkhartishvilizatsarynna)

У липні того ж року Батуі була позначена на фото у Празі. Де зараз Вікторія Батуі (фото: instagram.com/astrokey_natali)

Щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Вікторія жодним чином не коментувала ситуацію.

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