Була обличчям телеканалу М1, а тепер мовчить про війну: куди зникла Вікторія Батуі

Вікторія Батуі понад 10-ти рока була одним із найбільш впізнаваних облич музичного телеканалу М1. Вона вела популярні шоу та церемонії вручення премії М1 Music Awards, і здавалось, що її кар'єра на піку. Однак після завершення співпраці з каналом телеведуча зникла з публічного простору і жодного разу не коментувала події, пов'язані з війною.
Куди зникла знаменитість? Дізнайтесь у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Вікторія Батуі народилася 6 листопада 1982 року в Запоріжжі в родині медиків. Вона навчалася в гуманітарній гімназії іноземних мов, а з 14 років почала працювати з модельним агентством у Запоріжжі.
У дев'ятому класі разом з родиною переїхала до Києва, де закінчила Київський університет культури та мистецтв, спеціалізуючись на організації менеджменту шоу-бізнесу.
З 1998 по 2002 рік співала в гурті "Капучино", де разом із нею виступали Світлана Лобода та сестри Завальські. Вікторія брала участь у записі всіх трьох альбомів колективу.
Після розпаду гурту вона стала ведучою новин eMOneNews на телеканалі М1, а згодом вела ранкові шоу "Guten Morgen" та "Хроніки моди".
Водночас вона вела дискотечні вечірки, працювала менеджером у Світлани Лободи, брала участь у модних показах та рекламних кампаніях.
У 2011 році Батуі знялася в зухвалій фотосесії для журналу XXL, а наступного року зіграла роль журналістки у серіалі "Порох та дріб".
У 2012 році вона стала співведучою програми "Ближче до тіла" на Новому каналі разом із Володимиром Дантесом.
Вікторія також багато років була ведучою гала-концерту музичної премії M1 Music Awards.
У 2020 році вона ініціювала створення освітнього проєкту для жінок "Друге дихання".
Вікторія вже давно не веде свої соцмережі, а її остання публікація датується 2021 роком. Тому наразі невідомо, де вона проживає.
Однак у лютому 2023 року головна продюсерка телеканалів М1 і М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна поділилася на своїй сторінці у Facebook фото з Говерли, на якому також була помічена Вікторія.
"Ми змінились, подорослішали наші діти, постаріли наші батьки. Ми помстимося. Не забудемо, не пробачимо. Україна переможе. Ми сильні, ми вільні! Слава Україні! Слава ЗСУ. І зробимо ще багато таких світлин на Говерлі разом!", - підписала вона кадр.
У липні того ж року Батуі була позначена на фото у Празі.
Щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Вікторія жодним чином не коментувала ситуацію.
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