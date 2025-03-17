Была лицом телеканала М1, а теперь молчит о войне: куда исчезла Виктория Батуи

Биография Виктории Батуи

Виктория Батуи родилась 6 ноября 1982 года в Запорожье в семье медиков. Она училась в гуманитарной гимназии иностранных языков, а с 14 лет начала работать с модельным агентством в Запорожье.

В девятом классе вместе с семьей переехала в Киев, где окончила Киевский университет культуры и искусств, специализируясь на организации менеджмента шоу-бизнеса.

С 1998 по 2002 год пела в группе "Капучино", где вместе с ней выступали Светлана Лобода и сестры Завальские. Виктория участвовала в записи всех трех альбомов коллектива.

После распада группы она стала ведущей новостей eMOneNews на телеканале М1, а впоследствии вела утренние шоу "Guten Morgen" и "Хроники моды". Виктория Батуи (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

В то же время она вела дискотечные вечеринки, работала менеджером у Светланы Лободы, участвовала в модных показах и рекламных кампаниях.

В 2011 году Батуи снялась в дерзкой фотосессии для журнала XXL, а в следующем году сыграла роль журналистки в сериале "Порох и дробь".

В 2012 году она стала соведущей программы "Ближе к телу" на Новом канале вместе с Владимиром Дантесом.

Виктория также много лет была ведущей гала-концерта музыкальной премии M1 Music Awards. Виктория Батуи (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

В 2020 году она инициировала создание образовательного проекта для женщин "Второе дыхание".

Где сейчас Батуи

Виктория уже давно не ведет свои соцсети, а ее последняя публикация датируется 2021 годом. Поэтому пока неизвестно, где она проживает. Виктория Батуи (фото: instagram.com/batuiviktoria/tagged)

Однако в феврале 2023 года главный продюсер телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринная поделилась на своей странице в Facebook фото с Говерлы, на котором также была замечена Виктория.

"Мы изменились, повзрослели наши дети, постарели наши родители. Мы отомстим. Не забудем, не простим. Украина победит. Мы сильны, мы свободны! Слава Украине! Слава ВСУ. И сделаем еще много таких фотографий на Говерле вместе!", - подписала она кадр. Виктория Батуи на Говерле(фото: facebook.com/natela.chkhartishvilizatsarynna)

В июле того же года Батуи была обозначена на фото в Праге. Где сейчас Виктория Батуи (фото: instagram.com/astrokey_natali)

Относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, Виктория никак не комментировала ситуацию.

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