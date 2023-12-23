Патріот чи зрадник? Хто такий Олексій Печій і чому він втік з України

Український журналіст і телеведучий Олексій Печій не повернувся з-за кордону після відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі . Про це він самостійно написав у соціальних мережах і закрив сторінки для нових підписників.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: YouTube-канал і Telegram-канал Олексія Печія, матеріали "Суспільного Харків", соціальні мережі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало про Олексія Печія інформацію з відкритих джерел і розповідає, що про нього відомо.

Хто такий Олексій Печій

Останні кілька років Олексій Печій працював на 24 каналі журналістом, ведучим і міжнародним оглядачем. Проте його кар'єра розпочиналася з роботи в студії на "Суспільному Харків".

У мережі є запис прямого ефіру, де Печій спілкувався з митцем Нікітою Тітовим.

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У 2020 році він почав працювати в ранковому шоу 24 каналу "Ранок 24" разом із Юлією Калиновською.

Олексій Печій із колишньою співведучою програми "Ранок 24" (фото: facebook.com/yulia.kalinovskaya)

Під час повномасштабної війни Олексій Печій став автором і ведучим програми "World Of The Future". Пізніше в нього також з'явився проєкт "Печій Live" на 24 каналі.

У соціальних мережах Олексій Печій є доволі активним користувачем. Він веде свій канал на YouTube і в Telegram. Обидва вони російською мовою.

Після того, як Путін визнав так звані "ЛДНР" незалежними 21 лютого 2022 року, Печій заявив, що Росія може розпочати повномасштабну війну в Україні.

Втеча Печія з України

14 і 15 грудня в Брюсселі проходив Саміт ЄС, куди був акредитований Олексій Печій. Коли подія завершилася, ведучий не повернувся до України. Лише через тиждень він спробував пояснити свою позицію.

На початку він наголосив, що свій вклад у наближення перемоги він почав робити ще з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Головна мета журналіста полягає не лише в донесенні інформації, а в першу чергу в формуванні відношення глядачів до певних подій. Весь період повномасштабної війни саме суспільна думка на Заході впливала на остаточні рішення наших партнерів і союзників про подальшу допомогу Україні. А на суспільну думку, своєю чергою, впливали журналісти", - пише він.

Після Саміту ЄС він зробив висновок, що в Україні не вистачає "горизонтальної комунікації з західним суспільством".

"Я ухвалив складне для себе рішення й усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві", - додав Печій.

Він також наголосив, що допомагатиме українській армії незалежно від того, де перебуває.