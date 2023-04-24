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На Буковині чернець УПЦ МП вкрав гроші з церкви і підпалив храм із магазином (відео, фото)

Колаж РБК-Україна: на Буковині затримано ченця-палія церкви
Автор: Володимир Костирін

На Буковині у селі Мілієве сталася пожежа у церкві преподобного Іова Почаївського Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату. З'ясувалося, що вогненна НП у храмі сталася внаслідок підпалу, і підозрюваного "піромана" вже затримали.

Про це 24 квітня передали у прес-службі Національної поліції у Чернівецькій області.

Окрім церкви, фігурант минулої ночі також зібрався спалити і місцеву крамницю.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як видно на оприлюднених правоохоронцями фото та відео, вогнем було знищено покрівлю храму, мансардні приміщення та перекриття між 1 та 2 поверхами. У магазині також є пошкодження.

У селі Мілієве під Чернівцями горів храм та магазин (фото: cv.npu.gov.ua)

На місці події працювали співробітники Вижницького районного відділу поліції та ДСНС.

"Правоохоронці попередньо з'ясували, що церква та магазин горіли в результаті підпалу. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушник. Ним виявився 34-річний житель села Іспас", - йдеться у публікації.

Наслідки пожежі у церкві на Буковині (фото: t.me)

Чоловік був затриманий, а за фактом події розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу.

У поліції додали, що наразі проводяться першочергові слідчі дії, всі обставини та мотиви вчинення підпалом встановлюються.

Відео: на Буковині зловмисник намагався спалити церкву

Ким виявився палій

Затриманий чоловік, підозрюваний у підпалі храму та магазину, виявився ченцем УПЦ МП.

Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", священнослужитель спочатку забрав у церкві гроші, після чого "пішов у магазин поблизу і зробив те саме".

Ось такі речові докази знайшли поліцейські у зловмисника (фото: t.me/operativnoZSU)

Саме там ченця-"піромана" і виявили правоохоронці.

Зазначається, що чоловік прийняв постриг лише кілька місяців тому - наприкінці минулого року.

"Джерела кажуть, що він має психічні розлади і навіть раніше притягався до кримінальної відповідальності", - зазначається у публікації.

Затриманий чернець-палій (фото: t.me/operativnoZSU)

Раніше повідомлялося, що у Львові підпалили церкву напередодні Великодня, і поліція розшукує винних.

Нагадаємо також, що восени 2021-го під Одесою 12-річний хлопчик влаштував пожежу в церкві. Поліцейським школяр пояснив свій вчинок бажанням помститися синові священика нібито за образи, проте пізніше з'ясувалося, що таке виправдання "вендетти" малолітній палій просто вигадав.

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