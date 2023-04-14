У Львові підпалили церкву напередодні Великодня
У львівському житловому масиві Сихів підпалили церкву. Рятувальники оперативно загасили пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.
"У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю", - написав Козицький.
Голова Львівської ОВА зазначив, що "це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу", а всіх винних обов'язково знайдуть.
"Дякую рятувальникам, які спрацювали оперативно, та не дали досягнути трагічних наслідків для святині", - додав Козицький.
Фото:у Львові підпалили церкву (/t.me/kozytskyy_maksym_official)
Нагадаємо, що поліція відкрила провадження через руйнування в одному з корпусів Лаври.
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