На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

На Буковине в селе Милиево произошел пожар в церкви преподобного Иова Почаевского Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата. Выяснилось, что огненное ЧП в храме случилось в результате поджога, и подозреваемый "пироман" уже задержан.
Об этом 24 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции в Черновицкой области.
Кроме церкви, фигурант минувшей ночью также собрался сжечь и местный магазин.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как видно на обнародованных правоохранителями фото и видео, огнем была уничтожена кровля храма, мансардные помещения и перекрытия между 1 и 2 этажами. В магазине также есть повреждения.
В селе Милиево под Черновцами горел храм и магазин (фото: cv.npu.gov.ua)
На месте происшествия работали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.
"Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - говорится в публикации.
Последствия пожара в церкви на Буковине (фото: t.me)
Мужчина был задержан, а по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
В полиции добавили, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, все обстоятельства и мотивы совершения поджогом устанавливаются.
Видео: на Буковине злоумышленник пытался сжечь церковь
Задержанный мужчина, подозреваемый в поджоге храма и магазина, оказался монахом УПЦ МП.
Как сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", священнослужитель сначала забрал в церкви деньги, после чего "пошел в магазин поблизости и сделал то же самое".
Вот такие вещдоки нашли полицейские у злоумышленника (фото: t.me/operativnoZSU)
Именно там монаха-"пиромана" и обнаружили правоохранители.
Отмечается, что мужчина принял постриг всего несколько месяцев назад - в конце прошлого года.
"Источники говорят, что он имеет психические расстройства, и даже раньше привлекался к уголовной ответственности", - указывается в публикации.
Задержанный монах-поджигатель (фото: t.me/operativnoZSU)
Ранее сообщалось, что во Львове подожгли церковь накануне Пасхи, и полиция разыскивает виновных.
Напомним также, что осенью 2021-го под Одессой 12-летний мальчик устроил пожар в церкви. Полицейским школьник объяснил свой поступок желанием отомстить сыну священника якобы за обиды, однако позже выяснилось, что такое оправдание "вендетты" малолетний поджигатель просто выдумал.