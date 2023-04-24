На Буковине монах УПЦ МП украл деньги из церкви и поджог храм с магазином (видео, фото)

Кроме церкви, фигурант минувшей ночью также собрался сжечь и местный магазин.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как видно на обнародованных правоохранителями фото и видео, огнем была уничтожена кровля храма, мансардные помещения и перекрытия между 1 и 2 этажами. В магазине также есть повреждения.

В селе Милиево под Черновцами горел храм и магазин (фото: cv.npu.gov.ua)

На месте происшествия работали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.

"Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", - говорится в публикации.

Последствия пожара в церкви на Буковине (фото: t.me)

Мужчина был задержан, а по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

В полиции добавили, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, все обстоятельства и мотивы совершения поджогом устанавливаются.

Видео: на Буковине злоумышленник пытался сжечь церковь

Кем оказался поджигатель

Задержанный мужчина, подозреваемый в поджоге храма и магазина, оказался монахом УПЦ МП.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", священнослужитель сначала забрал в церкви деньги, после чего "пошел в магазин поблизости и сделал то же самое".

Вот такие вещдоки нашли полицейские у злоумышленника (фото: t.me/operativnoZSU)

Именно там монаха-"пиромана" и обнаружили правоохранители.

Отмечается, что мужчина принял постриг всего несколько месяцев назад - в конце прошлого года.

"Источники говорят, что он имеет психические расстройства, и даже раньше привлекался к уголовной ответственности", - указывается в публикации.

Задержанный монах-поджигатель (фото: t.me/operativnoZSU)