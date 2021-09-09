UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Буковине после укусов шершней умерла женщина: что делать при нападении насекомых

Автор: Владимир Костырин

На Буковине шершни покусали пенсионерку, и после нападения насекомых пострадавшая скончалась. Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть 65-летней женщины.

Об этом 9 сентября передает издание "Буковинская правда".

Трагический случай произошел в одном из сел бывшего Сторожинецкого района под Черновцами.

По словам очевидцев, шершни укусили женщину вчера, 8 сентября.

После этого местные жители обратились за медицинской помощью для пострадавшей, но, к сожалению, пенсионерка умерла до приезда "скорой".

Для кого особо опасны укусы шершней

Обычно укусы шершней, ос, пчел и других насекомых безопасны для здоровых, но у людей с аллергической реакцией или индивидуальной чувствительностью организма к этому яду они могут вызвать опасные последствия - в том числе спровоцировать гибель.

Так, по статистике, повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек. При этом летальных случаев от их укусов в 3 раза больше, чем от укусов змей.

Опаснее всего, когда шершни кусают в область шеи и лица, в ротовую полость. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют вызвать "скорую" - ведь без квалифицированной помощи укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Что делать при укусах шершней

  • быстро высосать из ранки максимально возможное количество яда;
  • промыть и обработать рану спиртом;
  • приложить к месту укуса что-то холодное – это задержит всасывание яда;
  • выпить любое антигистаминное средство;
  • в случае аллергии вызвать "скорую".

Напомним, ранее в августе в Днепре рой шершней атаковал молодую девушку, искусав лицо и голову.

Также мы писали о том, как быстро оказать первую помощь, если укусила оса, пчела или шершень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая областьБуковина