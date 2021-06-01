Укусила оса, пчела или шершень: как быстро оказать первую помощь
Вместе с летним теплом начинается атака и насекомых на человека. Просыпаются комары и начинают летать осы, пчелы и шершни. Укусы этих насекомых могут быть особенно опасны и в некоторых случаях помощь медиков нужна немедленно.
Как проявляются такие укусы, чем они могут быть опасны и как быстро оказать первую помощь, рассказали в материале издания Ivona.
Если вас укусила оса, пчела или шершень, то вы сразу это почувствуете. Бывает так, что вы сели на насекомое на лавочке в парке и не заметили, но вот последствия вы ощутите довольно быстро.
- Внезапное покраснение, жжение и боль
- Покраснение, припухлость и зуд в месте укуса
- Через 2-3 дня некоторые укусы могут распухнуть до размера мяча для гольфа
Осы, шершни и шмели могут укусить не один раз, так как свое жало они не оставляют. Однако не стоит убивать этих насекомых, так как в них содержится пузырь с ядом и этот запах привлечет других насекомых. Для них запах такого яда – сигнал об опасности.
Самая опасная реакция на такие укусы – аллергическая. Может возникнуть удушье, отек лица, сыпь, затрудненное дыхание и снижение давление. В таких случаях нужно быстро принять необходимое лекарство и обратиться за помощью к врачам.
Как оказать первую помощь при укусах осы, пчелы или шершня
- Если насекомое оставило в ране жало – его нужно удалить. Использовать ногти, выдавливать или применять пинцет – не рекомендуется. Лучше всего провести по ужаленному месту пластиковой карточкой или тупой стороной ножа.
- Место укуса нужно промыть водой с мылом, чтобы избежать попадания инфекции.
- Чтобы облегчить боль, укушенное место нужно поместить под струю воды, приложить холодный компресс или мокрое полотенце. Зуд это не снимет, но боль ослабит.
- Для уменьшения зуда можно нанести на место укуса немного зубной пасты или специальный крем. Паста поможет нейтрализовать ядовитую кислоту.
Как оказать первую помощь аллергикам
Если у аллергика укус насекомого вызвал удушье, то нужно его положить или посадить так, чтобы было удобно дышать. Если есть головокружение и слабость, то нужно положить его и поднять ноги выше уровня головы.
В сезон аллергикам рекомендуется носить с собой ампулу адреналина. При укусе нужно ввести адреналин в мышцы бедра или плеча. Если адреналина с собой нет, а отек распространяется, нужно немедленно вызвать медиков или самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, насколько опасен укус гадюки и как можно оказать первую помощь.