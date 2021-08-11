В Днепре рой шершней атаковал молодую девушку, искусав лицо и голову
В Днепре рой шершней атаковал девушку, сильно покусав ей лицо и голову. Инцидент произошел рано утром в жилмассиве Красный Камень возле кафе на улице Набережная Заводская. После нападения опасных насекомых люди вызвали спасателей.
Об этом 11 августа передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения в специальных защитных костюмах обработали инсектицидным средством место скопления шершней, которые облюбовали одно из деревьев.
На место даже отправили одну единицу пожарно-спасательной техники местных спасателей.
В Днепре спасатели обезвредили рой шершней, которые искусали девушку (фото: dp.dsns.gov.ua)
Впрочем, как рассказывают жители массива, насекомые загнездились не только в дереве возле тропинки, но также и в металлической трубе в лестнице рядом, пишет "Информатор".
По информации от очевидца, чуть ранее семи утра шершни напали на девушку лет 25, искусав лицо и голову.
"Она держала за лицо и плакала. "Скорую" на место никто не вызывал, я посоветовал ей хотя бы принять антигистаминное средство", - рассказал свидетель инцидента.
Видео: В Днепре шершни атаковали 25-летнюю девушку, после чего люди вызвали спасателей
В Днепре шершни поселились в дереве, и роем напали на девушку, сильно искусав (фото: dp.informator.ua)
Чем опасны шершни, и что делать при укусах
Шершни - подвид ос - особо активны в августе, в это время они очень агрессивные и могут атаковать, если видят угрозу своей колонии. Укусы шершней довольно болезненны и даже могут привести к летальному исходу, хотя сам по себе их яд не смертелен. Дело в том, что укус насекомого может спровоцировать гибель, если у человека есть аллергическая реакция или индивидуальная чувствительность организма к этому яду.
Опаснее всего, когда шершни кусают в область шеи и лица. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют вызвать "скорую" - ведь без квалифицированной помощи укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.
Что нужно делать, если вас укусил шершень:
- быстро высосать из ранки максимально возможное количество яда;
- промыть и обработать рану спиртом;
- приложить к месту укуса что-то холодное – это задержит всасывание яда;
- выпить любое антигистаминное средство;
- в случае аллергии вызвать "скорую".
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