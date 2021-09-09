На Буковині після укусів шершнів померла жінка: що робити при нападі комах

На Буковині шершні покусали пенсіонерку, і після нападу комах постраждала померла. Медики, які прибули на місце події, тільки констатували смерть 65-річної жінки.
Про це 9 вересня передає видання "Буковинська правда".
Трагічний випадок стався в одному з сіл колишнього Сторожинецького району під Чернівцями.
За словами очевидців, шершні покусали жінку вчора, 8 вересня.
Після цього місцеві жителі звернулися за медичною допомогою для постраждалої, але, на жаль, пенсіонерка померла до приїзду "швидкої".
Зазвичай укуси шершнів, ос, бджіл та інших комах безпечні для здорових, але у людей з алергічною реакцією або з індивідуальною чутливістю організму до цієї отрути вони можуть викликати небезпечні наслідки, в тому числі - спровокувати загибель.
Так, за статистикою, підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути зустрічається в одної з 250 людей. При цьому летальних випадків від їх укусів в 3 рази більше, ніж від укусів змій.
Найнебезпечніше, коли шершні кусають в область шиї та обличчя, в ротову порожнину. У таких випадках медики настійно рекомендують викликати "швидку" - адже без кваліфікованої допомоги укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.
Нагадаємо, раніше в серпні у Дніпрі рій шершнів атакував молоду дівчину, покусавши обличчя і голову.
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